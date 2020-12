Puerto de la Torre pone en marcha una iniciativa piloto de microbús para conectar de forma interna el distrito

Florido ha explicado que se lleva a cabo este proyecto, bajo el lema 'Ayudemos a nuestros comercios', con el objetivo de potenciar la accesibilidad entre las distintas barriadas y contribuir a dinamizar el consumo en el tejido empresarial del propio distrito facilitando el acceso a las zonas de comercio tradicional y de proximidad de Puerto de la Torre; al tiempo que también se da respuesta a necesidades de desplazamientos de personas mayores.

Este microbús piloto prestará servicio gratuito durante estas Navidades, concretamente del 17 de diciembre al 5 de enero, de lunes a sábado, en horario de mañana, de 10.00 a 15.00 horas. Las paradas estarán en Los Morales (en el parque de c/ Ortosa); Arroyo España (llano al lado de c/ Neptuno); Tomillar Alto (entre calle Dante y del Parnaso); y Chaparral (c/ Galaxia con Camino Orozco).

Los trayectos que realizará serán los siguientes: el microbús irá desde una de las paradas mencionadas al centro del distrito y, seguido, a otra parada y de nuevo al centro de Puerto de la Torre, para que la conexión desde cada barriada sea directa. Además, cabe destacar que la parada final se ubicará en las inmediaciones del recinto ferial, entorno en el que también se encuentra la parada de la línea 21 de la EMT, por lo que también está cerca del servicio de autobús urbano.

El microbús ofrecerá 17 plazas y estará acondicionado conforme a las medidas establecidas en materia de transporte por las autoridades competentes debido a la pandemia.