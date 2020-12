Somos reclama inversiones en medidores de CO2 y mejora delaislamiento térmico en los colegios municipales

Taboada ha insistido en que las familias tienen mucha preocupación por la situación sanitaria en los centros educativos y están demandando actuaciones en este sentido, así como medidasde mejora del aislamiento térmico de los centros de cara al frío invernal y la renovación de las instalaciones eléctricas.

"A pesar de que el bipartito no ha hecho los deberes y no habrá presupuesto, si quieren proteger la salud de la comunidad educativa, existen vías para procurar estas inversiones tan necesarias. Pero hay que tener voluntad política, cosa que nos tememos que no tendrán", indican desde el Grupo municipal.