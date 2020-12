Mahi Masegosa estalla contra Tom Brusse en 'La casa fuerte': "Lo que más le define es despreciable"

Este jueves, Telecinco emitió su segunda gala semanal de La casa fuerte. El momento más impactante del programa llegó cuando Mahi Masegosa, completamente fuera de sí, dejó claro que no aguantaba más a Tom Brusse. Y es que, la diseñadora suele mostrarse muy alegre y positiva en sus intervenciones.

El francés acusó a la granadina de haber hecho un comentario que ella negó hasta el final sobre que estaba decidida a ir a por él en el concurso y robarle 1000 euros. "Lo que más lo define es 'despreciable. ¿Tú no has escuchado eso de que cuando un tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue? Pues tú estás de expedición ya por los Pirineos. No estoy acostumbrada a vivir con gente tan despreciable y miserable, ¡cómo puede ser tan mala persona!'", declaró Masegosa cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por el concurso.

Por su parte, Brusse dijo que él no tenía "ningún problema", que no es "rencoroso" y que lo que estaba haciendo Mahi era "show time", dando a entender que no se lo creía. En el vídeo de la discusión, el joven mantuvo en todo momento que había escuchado decir eso a Masegosa.

Esto no amedrentó a la joven, que continuó: "En mi vida me he echado a la cara persona más falsa que esa, inventarse que yo he dicho que le voy a quitar a él 1.000 euros...". A tanto llegó el enfado de la granadina, que tomó medidas como la de no sentarse a la mesa con el francés o desaparecer de escena en cuanto llega él.