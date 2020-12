El sonado fallo de Jorge Javier Vázquez hablando de música: "Dua Lupa y ¿Cristina Tangana? No pongáis solo la C"

Los 40 Music Awards se van a emitir este sábado en YouTube y Divinity, por lo que Mediaset está promocionando la gala en sus diferentes cadenas y programas. Sin embargo, llamó mucho la atención la forma en la que Jorge Javier Vázquez habló de ello este jueves en La casa fuerte, pues parecía que había artistas muy conocidos de los que apenas había oído hablar.

Durante la entrega de premios actuarán artistas como Dua Lipa o C. Tangana, estrellas internacionales de la música que son un gran reclamo para la gala. "Este sábado tenéis una cita con los premios más importantes de la música en España, Los40 Music Awards. Además de conocer a los premiados de cada categoría, podréis disfrutar de las actuaciones de los mejores artistas del momento", promocionó el presentador.

"Desde Dua Lupa... Dua Lipa, ¿a Cristian Tangana, verdad? No me pongáis solo la C... ¿¡Ah, es C. Tangana!?", preguntó el presentador sorprendido. "Pero es Cristian Tangana, ¿verdad? Vale, vale", añadió, sin saber que no se llama así, sino que es el nombre artístico de Antón Álvarez Alfaro.

Dua Lupa y Cristian Tangana. En Los 40 Music Awards by Jorge Javier. #LaCasaFuerte13pic.twitter.com/zp5IfHXWVI — SEGUI (@gh_seguidor) December 3, 2020

Después, anunció otros nombres como Pablo Alborán o David Bisbal y se justificó en broma diciendo que él "de pequeño escuchaba a María Dolores Pradera".

Aun así, poco tardaron las redes en hacer humor con este lapsus y cambiando los nombres a otros artistas: "Estepa, Ban Buddy [...] Aitona no ha podido ir por Covid".

Cristian Tangana, Dua Lupa, Estepa, Ban Buddy y muchos más en el concierto de los 40, Aitona no ha podido ir por COVID #LaCasaFuerte13pic.twitter.com/jZkw0ayj22 — alexgmoral (@alexgmoral) December 3, 2020

Dua Lupa llegando al escenario pic.twitter.com/Gm14FdgIoe — Jose Díaz (@JocheDiaz) December 3, 2020

Cristian Tangana, Juan Luis Balvin, Rosa Liamelporro, y eteSech en los 40 Music Awards👌 — Abian (@absnbz89) December 3, 2020