Gloria Camila, sobre el supuesto trío de su ex, Kiko Jiménez, con Efrén e Isa Pantoja: "Me lo creo, sé qué noche es"

La exposición de Isa Pantoja en el reality de La casa fuerte está afectando gravemente a su relación con Asraf Beno. El pasado domingo, entraba al concurso Efrén Reyero, que insinuó que durante una noche de fiesta pudo compartir algo más que unas risas con la hija de Isabel Pantoja.

Pronto salieron nuevos testigos de esa noche de copas, como María Jesús Ruíz, que aseguró que vio cómo Isa y Efrén se besaban, mientras Kiko Jiménez la abrazaba por la espalda. Los rumores de un trío entre los dos extronistas y la cantante han tomado fuerza en las últimas horas.

Si se demostrara que esta historia es cierta, Jiménez y Patoja habrían sido infieles a sus respectivas parejas. El novio de Sofía Suescun estaba en esos momentos con Gloria Camila e Isa Pantoja ya había empezado su relación con Asraf, su actual prometido.

El programa de Ana Rosa ha podido hablar con la ex de Kiko y conocer qué sabe la hija de Ortega Cano de aquella noche. Gloria Camila ha aclarado que este tema ya no le repercute a ella, teniendo en cuenta que disfruta de su tiempo con otra pareja, pero ha dejado ver que tiene más información de la que quiere dar."Me lo creo, sé qué noche es", ha comentado la entrevistada.

Gloria Camila es clara, sobre el supuesto trío de su entonces pareja Kiko Jiménez, Efrén e Isa Pantoja: "Me lo creo, sé que noche es"

Sofía Suescun ha querido, también, dar su opinión y defender la versión de su pareja. La colaboradora ha asegurado en Ya es mediodía que el extronista mantiene que no pasó nada entre Isa y él, pero tampoco entre Efrén y ella.

La ganadora de GH ha explicado que el ex de Marta López era quien iba detrás de Chabelita, pero que al final no pasó nada entre ellos, como han asegurado María Jesús Ruiz y Amor Romeira. Asimismo, Suescun asegura que "Kiko hizo de protector de Isa" y la acompañó a casa para cuidar de ella, después de una noche de fiesta.