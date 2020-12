Las primeras palabras de Marta López tras su ruptura con Efrén, nuevo concursante de 'La casa fuerte'

La noticia de la ruptura entre Efrén Reyero y Marta López ha cogido a muchos por sorpresa. El extronista entró este domingo en el programa de Mediaset de La casa fuerte, donde anunció en directo que su relación con la colaboradora estaba acabada.

Tras las declaraciones de Efrén, algunos especulaban con la idea de que Marta López se había enterado del fin de su relación en directo, algo que ella misma ha desmentido este lunes en Ya es mediodía. La colaboradora de Telecinco ha explicado que ella y el concursante tuvieron una conversación hace casi dos semanas en la que la relación podía darse por terminada.

No obstante, López ha contado que ella no sabía que su ex pareja iba a entrar a La casa fuerte y que la noticia la dejó desolada. "Yo pensé que se podía solucionar y lo siguiente que me encuentro es esto", ha comentado la tertuliana.

La colaboradora confiesa que tuvieron una conversación de ruptura pero "pensaba que se podía solucionar" 💔 #YaEsMediodía628https://t.co/lNtbwO2i04 — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) December 7, 2020

Sus compañeros de programa se han interesado por su estado anímico actual que, debido a la emoción con la que estaba contado los detalles de la ruptura, parecía que no ser el mejor. "A mí me ha reventado verlo, pero lo respeto", ha reconocido la ex concursante de Gran Hermano.

Marta López ha explicado que a pesar de cómo se ha desarrollado el final de su relación, guarda un gran cariño hacia Efrén, debido a la amistad que les une desde hace 12 años.

Alba Carrillo, compañera de la colaboradora, ha sido muy crítica con el concursante al cual ha calificado como un "sinvergüenza". Además, Carillo ha acusado al ex tronista de buscar un rédito económico y mediático de su relación con Marta.