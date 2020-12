Ricky Martin reflexiona sobre los inicios de su carrera: "Me decían qué ponerme, qué decir y qué cantar"

A sus 48 años, no hay duda de que Ricky Martin es toda una estrella de la música. Pero su vida ha cambiado mucho desde que comenzó su carrera en 1980, aunque para mejor, pues actualmente está casado con el pintor Jwan Yosef y tienen 4 hijos.

Aun así, sus comienzos no fueron fáciles, algo sobre lo que el puertorriqueño ha reflexionado con la revista neoyorkina Document Journal viendo su pasado con perspectiva.

"Hace 20 años era tan ignorante... No tenía idea del poder que tenía en mis manos [...] En los 80 solo seguía órdenes. Yo era parte de un concepto y me decían qué ponerme e incluso qué decir y qué cantar", confiesa el cantante.

Por aquel entonces, tenía dos gerentes que le avisaban: "No puedes decir eso. Será el final de tu carrera" y su compañía discográfica le decía: "¿Estás seguro de que vas a decir eso? Ten cuidado".

"Al final, creo que la gente respeta cuando tienes un punto de vista y lo defiendes. Mi vida personal, que es lo más importante, ha mejorado mucho al ser capaz de ser honesto con mis necesidades, con mis derechos...", sostiene. "Cuando mi prioridad era complacer a todos los que me rodeaban, me volvía loco. Cuando te cuidas a ti mismo no es ser egoísta, es autoestima".

Ricky Martin, quien considera que "siempre va a contracorriente", asegura que le "gustan los desafíos". Pero ahora, su forma de pensar tiene mucho que ver con sus hijos. "Les digo: 'Sé libre. Sé quien eres. Ponte lo que quieras'. Mi hijo el otro día dijo: 'Papá, quiero ponerme el pelo rosa', y yo le dije: '¡Consigue el tinte y lo hacemos!'. Eso es libertad. Para que, llegado el momento, pueda decir: 'Mi padre me ha permitido serlo'".

La ansiedad del confinamiento

Pero en cuanto a su carrera musical, el artista no ha vivido su mejor momento este año, como tantos cantantes que vieron paralizadas sus actuaciones a causa del confinamiento. "El nivel de ansiedad fue enorme cuando escuché por primera vez: 'Vamos a cancelar la gira y sabe Dios si alguna vez volverás a la carretera'. Esto es lo único que he hecho desde que tenía 11 años...", se sincera Martin con Document Journal.

Para sobrellevarlo, el puertorriqueño asegura que se encerró en su estudio porque "era la única forma en la que podía liberar todo lo que estaba sintiendo". "Hablé con algunos compañeros. Todo estábamos igual: ansiosos, agobiados, tristes...", reconoce. "Pensar desde una nueva perspectiva y crear cosas diferentes dentro de la música, esa ha sido mi medicina".