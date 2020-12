Zapatillas por menos de 50 euros: una opción fantástica de Amazon para regalar esta Navidad

De running, training, baile, caminatas o lifestyle. Si hablamos de zapatillas no hay límites. Con diferentes colores y estilos, el calzado cómodo por excelencia no pasa de moda. No existe prácticamente nadie que no tenga un par de en el armario, o más de alguno. Y es que con el paso de los años siguen ganando popularidad incluso entre los más formales, puesto que existen modelos que son perfectos para toda ocasión.

Sin embargo, en un gran universo de marcas, cuesta decidir sobre qué tipo apostar. Y más todavía, cuando los precios se escapan de nuestro presupuesto. Porque entre materiales, diseños y estética, hay modelos convenientes en ciertas épocas del año (especialmente en jornadas de ofertas). Pero ahora, con la Navidad a la vuelta de la esquina siempre viene bien contar con un listado que reúna buenos precios.

En esta ocasión en 20decompras fuimos en búsqueda de modelos que están por debajo de los 50 euros. Una opción fantástica para regalar y sorprender a nuestros seres queridos. ¿Lo mejor? Es que las puedes conseguir en Amazon sin moverte de casa, y avanzar en la lista de pendientes que día a día crece de cara a fin de año. ¿Estás preparado para tu próxima compra? ¡Vamos a ello!

Zapatillas por menos de 50 euros

Si hablamos de clásicos de todos los tiempos, las Converse unisex Chuck Taylor All Star encajan en esa descripción. Este modelo blanco hi top (o caña alta) es de tela (fácil de lavar) y la suela de goma. Tienen cordones blancos, la altura del tacón es de 2 centímetros y son perfectas para combinar con múltiples outfits. Cuentan con casi cinco estrellas doradas y pueden ser tuyas por solo 44,95 euros.

Para un 'look' casual y único, las Converse Chuck Taylor All Star Hi Top Amazon

Desde que las comenzaron a llevar las más reconocidas influencers en sus redes sociales, las Vans Filmore Decon de mujer causan furor. Este modelo total black es de lona y la suela de goma. Lo mejor, es que que están inspiradas en las Classic Old Skool, pero son más económicas. En la parte superior tienen doble costura y la plantilla es acolchada. Cuentan con casi cinco estrellas doradas y pueden ser tuyas por solo 45,75 euros.

Ideales para toda ocasión, las Vans Filmore Decon Amazon

Si quieres dar un toque único a tus looks y sorprender con un modelo espectacular, las Superga 2750 COTU Classic no fallan. En su versión rojo eléctrico (red 975), estas zapatillas son de lona y suela de caucho. ¿Lo mejor? Es que además de cómodas, también son unisex. Al tener una base completamente plana, dan una sensación de bienestar. Ideales para caminar, bailar, y mucho más. ¿A qué esperas para conseguirlas? Cuestan solo 35,89 euros.

Para dar un toque único a tus 'outfits' las Superga 2750 COTU Classic. Amazon

Si se trata de los más pequeños de casa, las Nike Tanjun son a prueba de todo. Porque gracias a su material de cuero sintético, suela EVA y base mínima, este modelo es resistente y flexible. En su versión black and white, son fáciles de combinar, además de ligeras. Cuentan con casi cinco estrellas doradas y...¡Están rebajadas! Pueden ser tuyas (y de tu hijo, sobrino, etc.) por solo 26,99 euros.

Un modelo a prueba de todo, las Nike Tanjun. Amazon

Mucho más que unas zapatillas. Las Gazelle J de Adidas son ideales para llevar un estilo casual. Están fabricadas de cuero y tienen un revestimiento de goma. ¿Lo mejor? Es que este modelo tiene historia. Lanzado en 1969, sigue cautivando por su comodidad y sencillez .Esta versión, recupera la estética de 1991 con los colores y materiales que caracterizan el estilo deportivo de los 90. Pueden ser tuyas por solo 41, 99 euros.

Un clásico que siempre cautiva, las Adidas Gazelle J. Amazon

