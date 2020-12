La claustrofobia de Terelu Campos obligó a pactar un código secreto para rescatarla de urgencia en 'Mask Singer'

La presentadora, colaboradora y actriz Terelu Campos fue la celebrity desenmascarada en la última emisión de Mask Singer, en la que se descubrió que era ella la que estaba debajo del disfraz de Cerdita.

Terelu ha contado lo mal que lo pasó llevando el disfraz, un enorme atuendo que "daba muchísimo calor" y con el que lo pasó "fatal" por culpa de su claustrofobia, agravada porque "apenas veía nada y pensaba que me iba a dar una pedazo hos... y claro, eso me provocaba más claustrofobia", explicaba a Arturo Valls tras el programa.

De hecho, fue el presentador el que reveló que se tuvo que pactar un código secreto por si Terelu sufría un ataque de claustrofobia y había que cortar la grabación.

"Teníamos un código. El regidor del programa me dijo que si Cerdita levantaba las manos significaba que teníamos que parar porque teníamos que quitarle la máscara urgentemente", revelaba Valls, presentador de Mask Singer.

Terelu también contó que durante semanas tuvo que mantener el secreto de su participación. "Mi madre no tenía ni idea, está que fuma en pipa. Me decía 'eso que estás haciendo, que tú sabrás que es, que yo no pueda enterarme...', como molesta. Ella es la que está más mosqueada", contó Terelu.