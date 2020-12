Broncano sorprende a Antonio Orozco: "No he hablado nunca con Eva González, ni quiero"

Aunque ya hace unas semanas que Antonio Orozco lanzó su nuevo disco, Aviónica, el cantante acudió a La Resistencia este miércoles para presentárselo a Broncano y todo su equipo.

Momentos antes de poner el videoclip del tema Entre sobras y sobras me faltas, que protagoniza junto a Eva González, Orozco le dijo al presentador del programa de Movistar: "Me encantaría verlo porque sale una colega mía".

Antonio Orozco, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Seguramente también es amiga tuya, Eva González", añadió el cantante. Broncano, sorprendido, le respondió: "¿La presentadora de La Voz? No la conozco, no he hablado con ella en la vida ni quiero".

Entre risas afirmó: "¿Te imaginas que, de pronto, la odio? Que no me la cruce. No la conozco de nada, cero veces, cero segundos hemos coincidido en el mismo espacio esa señora y yo de la que no quiero hablar".

Orozco puso cara de circunstancias mientras daban paso al vídeo de la canción. Al terminar, comentó: "Es que no he visto a Eva", a lo que el presentador le respondió que "sí que salía al principio".

"Como me gusta tanto verla que como salga poco, me parece que no está", admitió el invitado mientras que el equipo del programa ponía el instante en el que se aparecía la presentadora sevillana.

"Aparece justo en ese fotograma porque he pedido yo que no salga más, pero me ha gustado el videoclip", comentó el presentador. Pero Orozco solo le pudo contestar: "¡Qué cabronazo eres!".