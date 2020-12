Pilar Rubio logra cambiarse ocho veces de vestido en apenas dos minutos en su nuevo reto de 'El hormiguero'

Tras la entrevista a Inma Cuesta este miércoles en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a Pilar Rubio, que esta vez mezcló moda y velocidad en un nuevo reto de la colaboradora del programa de Antena 3, eso sí, contó con ayuda mágica.

Rubio realizó un Quick Change –cambiarse de vestuario a toda velocidad- en menos de dos minutos y lo hizo acompañada por la cubana Lucía Rivera, especialista en esta modalidad de magia y que cuenta con numerosos galardones internacionales.

La madrileña comenzó el reto vestida con un traje de Piolín, pero al comenzar la música, Rivera empezó a agitar una manta amarilla y ambas se cambiaron de vestido (la madrileña llevó uno gris con abrigo granate).

A continuación, pasó por detrás de un biombo y en los segundos que tardó en recorrerlo, Rubio se puso un colorido vestido. Volvió sobre sus pasos para atravesar de nuevo el biombo y la cubana le lanzó un vestido que estaba colgado de una percha que, por arte de magia, apareció puesto en la colaboradora del programa.

Posteriormente se metió detrás de una tela negra para hacer desaparecer su anterior vestuario y aparecer ataviada con un traje verde. A un par de pasos, se introdujo dentro de un tubo con una tela verde que Rivera levantó, para luego dejarlo caer para ver a la colaboradora con un vestido negro y sombrero.

Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Rivera volvió a subir el tubo verde y, una vez más, Rubio cambió de look, a un vestido rosa corto. Por último, ambas fueron al centro del plató, donde una nube de humo las envolvió para aparecer con su último vestuario, un floreado vestido la madrileña y uno azul largo, la cubana.

"¡Bravo! ¡Maravilloso! Eres la mejor y no tengo ni idea de cómo lo has hecho", exclamó Motos tras el reto de su colaboradora. Rubio no dudó en alabar a su compañera: "Es la mejor del mundo en Quick Change. Ella es la artífice de todo junto a Raúl Alegría".

Lucía Rivera, en 'El hormiguero' ATRESMEDIA

"Sin ellos no sería posible y no voy a decir cómo se hace, evidentemente, es magia", señaló la colaboradora antes de marcharse tras uno de sus retos más breves y más visuales de la temporada.