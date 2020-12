Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 37 morts, 1.527 nous casos i 1.527 persones hospitalitzades

D'aquesta manera, el total de casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens ascendeix a 111.735 persones. Per províncies, 166 estan a Castelló (12.440 en total); 411 a Alacant (38.152 en total), i 950 en la província de València (61.141 en total). A més, continua havent-hi dos casos sense assignar.

Per la seua banda, des de l'última actualització s'han notificat 37 defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions és de 2.528 persones: 335 en la província de Castelló, 910 en la d'Alacant i 1.283 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.173 persones ingressades, 15 més que dilluns passat, 243 d'elles en la UCI, un llit de crítics menys ocupada. D'ells, 112 estan en la província de Castelló, amb 20 pacients en UCI; 326 en la província d'Alacant, 79 d'ells en la UCI; i 735 en la província de València, 144 d'ells en UCI.

D'altra banda, des de l'última actualització, s'han registrat 2.668 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 109.362 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, 12.543 a Castelló, 37.531 a Alacant i 59.231 a València.

A més, contínua havent-hi 57 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 11.270 casos actius, la qual cosa suposa un 9,15% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.823.891, de les quals 1.659.451 han sigut a través de PCR i 164.440 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 86 residències de majors (4 en la província de Castelló, 26 en la província d'Alacant i 56 en la província de València), 15 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 9 en la província de València) i 4 centres de menors en la província de València.

Així mateix, s'han notificat 39 residents positius, 19 treballadors i cinc residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 21 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província d'Alacant i 12 en la província de València.