Miley Cyrus le propone una cita a una fan a través de TikTok

A algunas celebrities la jugada les salió muy bien la jugada de salir con alguien que se considera fan, como a Matt Damon y Luciana Barroso, así que es normal que Miley Cyrus, que está soltera y entera como ella misma pregona (y básicamente la idea central de su último disco, Plastic Hearts), haya decidido probar.

Últimamente la cantante y actriz de 28 años está más activa que nunca en TikTok, sobre todo porque quiere saber la reacción de sus fans ante su más reciente trabajo. Pero ya que estaba, también se ha dedicado a hacer felices a algunos de estos incondicionales.

Así que sus seguidores, viendo lo procaz que se mostraba la artista detrás de éxitos como Midnight sky o Wrecking ball, comenzaron a lanzar comentarios en sus vídeos, de manera que instaban a Cyrus a ayudarles a tomar decisiones que afectaban a su día a día.

Un joven afirmó que, si Miley le dejaba un comentario en la publicación, él haría lo que fuera que se le ocurriera a la estrella y esta no dudó en responderle, instándole a tener sexo en la cama de sus padres. Pero no ha sido el único, como demostró poco después.

Una pareja decidió que si Miley Cyrus les comentaba el vídeo que acababan de subir, se casarían. Y tirando de ironía, la cantante escribió: "Espero que os vaya mejor a ustedes de lo que me fue a mí". Obviamente, la referencia a su matrimonio con Liam Hemsworth no pasó desapercibida.

en esta casa amamos a miley cyrus con tiktok pic.twitter.com/PayzRogK00 — santi (@dovephysical) December 4, 2020

Pero sin duda alguna el premio gordo se lo llevó la usuaria @elblakee. Ella, en un vídeo en el que aparecía bailando precisamente la canción Prisoner, un tema que la artista de Franklin, Tennessee ha sacado en colaboración con Dua Lipa, aseguraba que se tatuaría cualquier cosa que Miley decidiese.

"Si Miley me deja un comentario, me haré el tatuaje que ella quiera", escribió la joven, que en el vídeo dejaba entrever varios de los que ya decoran su cuerpo. Y lo que vio debió de gustarle a Miley, porque ni corta ni perezosa optó por ligar con ella.

"¿Qué te parece el lugar y la hora de nuestra primera cita?", le propuso la cantante que, obviamente, recibió una respuesta inmediata de la aludida, que muy probablemente se guardó todo el entusiasmo para no parecer una fan fatal: "Me encantaría salir contigo cuando sea".

IMAGINA que Miley Cyrus liga contigo por tiktok pic.twitter.com/hdBnjGJ8gm — Luis (@k_imbecil) December 4, 2020

Por ahora se desconoce si el flirteo virtual ha surtido efecto y ambas se han decidido a darse sus números y a quedar en serio, pero lo que es cierto es que Miley Cyrus está en las últimas semanas hablando abiertamente del sexo que ha tenido durante la pandemia del coronavirus, como le explicó a Howard Stern en su programa, advirtiendo sobre todo que, aunque ha tenido sus escarceos, ha intentado ser responsable y optar en muchos casos por la esfera virtual.

"Tengo mucho sexo en FaceTime, es el más seguro. No tengo Covid-19. Por supuesto que no voy a hacer nada que sea irresponsable para mí o para otras personas... Es simplemente ridículo que las personas no tomen las precauciones adecuadas para protegerse mutuamente", explicó.

Asimismo, quiso alejar de la mente de los oyentes esa idea de que ella y Dua Lipa, dada la fogosidad que desprenden en el videoclip, hayan tenido una relación más allá de la laboral: "No tuvimos relaciones íntimas. Y aunque Dua me lo recuerde constantemente en el vídeo, la verdad es que jamás he tenido un sueño erótico con ella. Creo que la conozco demasiado bien como amiga, pero es cierto que me gusta fingir que lo hemos hecho porque termina dándonos muchas visitas. Así que solo es manipulación, la manipulación estándar de la cultura pop: mis ganas de tener algo con ella son de un 5%".