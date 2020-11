Miley Cyrus asegura que no pasó "demasiado tiempo llorando" tras su divorcio con Liam Hemsworth

Canción a canción y actuación a actuación, Miley Cyrus está actualmente trabajando en la promoción de su próximo álbum, Plastic Hearts, que saldrá a la luz el próximo 27 de noviembre. Y, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la cantidad de referencias internas solo en el adelanto Midnight Sky, está teniendo que responder muchas preguntas sobre su agitada vida amorosa del último año.

Sobre todo, la cantante de 27 años (precisamente soplará las velas cuatro días antes de la publicación del disco) está contestando a cuestiones referidas a su divorcio en diciembre de 2019 con quien fue su pareja durante una década: el actor Liam Hemsworth.

Recientemente, la autora de éxitos como Wrecking Ball, Slide Away o We Can't Stop ha hablado en una entrevista con el programa noruego-sueco Skavlan acerca del "mecanismo" secreto que ha utilizado para sobrellevar la angustia y la ruptura.

"He pasado por muchos tipos de traumas y pérdidas solo en los últimos dos años. Tuve el incendio de Malibú, donde perdí mi casa, y poco después me divorcié. Además, perdí a mi abuela, con quien tenía una relación muy cercana", comenzó diciendo Cyrus.

"De alguna manera, no pasé mucho tiempo llorando por todo eso, y no fue porque fuera insensible o porque estuviera tratando de evitar sentir cualquier cosa, sino porque no iba a poder cambiarlo. Traté de seguir activa en aquello que sí podía controlar. De lo contrario, empiezas a sentirte atascada", confesó.

No llorar por ello, entiende Cyrus, la ayudó a pasar página, aunque siente que aún la sociedad no ha aprendido a entenderlo. "Yo diría que aún existe un estigma si una mujer se muestra impasible para, en realidad, seguir adelante", explicó la cantante, que ahora ha apostado por un sonido más rockero.

Estas emociones, sin embargo, en ocasiones sufren cambios "realmente drásticos" en su interior y, a la hora de sopesar cómo han influido sus exparejas en esto (tanto Liam como, hace pocos meses, Cody Simpson), cree que han conseguido que ahora sea menos sentimental.

Tal y como explicó, en estos momentos tiene esa mentalidad de que, cuando se cierra una puerta, una ventana se abre. "Me recupero viajando y conociendo gente nueva. Cuando pierdes a una persona, otra entra en tu vida", afirmó Cyrus, que matizó que su opinión es que cualquier "para siempre" conduce siempre a alguna "decepción".