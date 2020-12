Miley Cyrus, Emma Portner, Indya Moore... Los famosos apoyan a Elliot Page tras anunciar que es un varón trans

El actor canadiense Elliot Page se ha declarado este martes como un varón transgénero. Lo ha hecho a través de un comunicado que ha compartido en sus redes sociales. "Hola amigos, quiero haceros llegar que soy trans, mis pronombres son él/elle y mi nombre es Elliot", ha explicado, provocando así una oleada de reacciones y muestras de apoyo por parte de numerosas celebridades.

El intérprete de 33 años ha recibido la felicitación de The Umbrella Academy, la serie de Netflix en la que trabaja: "¡Estamos muy orgullosos de nuestro superhéroe, te queremos, Elliot!". Entre los rostros de la ficción que han manifestado su alegría se encuentra Justin H. Min. "Te queremos mucho", le ha escrito a su compañero en Instagram.

Por su parte, Miley Cyrus, cantante volcada desde hace varios años con el colectivo LGTBI+, también le ha dedicado unas palabras: "Elliot manda". La popular ONG GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), le ha expresado su apoyo dejando un 'me gusta' en sus comentarios, como también lo ha hecho la actriz Katherine Moennig.

La bailarina Emma Portner, pareja del actor, ha compartido un post en su honor: "Estoy muy orgullosa de Elliot. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que me acompañes en el ferviente apoyo de la vida trans todos los días. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla en la dulce E. Te quiero mucho".

Por otro lado, la actriz, modelo y activista Indya Moore también ha escrito un texto dedicado a Page. "Elliot, te quiero mucho, te queremos mucho, tómate tu tiempo y tu espacio".