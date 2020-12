El matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano, ¿en crisis por la vuelta a la televisión de la diseñadora?

Ana María Aldón y José Ortega Cano no pasan por el mejor momento de su relación. Según apunta la revista Diez Minutos, todo parece indicar que esta crisis matrimonial se debe a la vuelta a los platós de Aldón.

Pese a los consejos de su marido, la andaluza ha decidido volver al mundo televisivo. Aldón se ha convertido en nueva colaborada de Viva la vida y parece dispuesta a conseguir sus propios ingresos para, así, poder ayudar a su familia.

Además, Aldón se encuentra en una complicada situación judicial. Enfrentada al diseñador que le demandó por no pagar su vestido de novia, Ana María acaba de recurrir una sentencia que, de no serle favorable, le supondrá un desembolso de 4.800 euros mas los costes del juicio. Por otra parte, el modisto también la ha denunciado por injurias y vulneración del honor, aunque este enfrentamiento aún no ha obtenido sentencia.

Esta crisis de pareja se ha visto acentuada por la separación física del matrimonio, pues Ana María Aldón ha viajado a Cádiz para cuidar de su familia, mientras que Ortega Cano se ha mantenido instalado en su residencia de Madrid cuidando del hijo que ambos tienen en común.