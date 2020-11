Ortega Cano se enfada con 'Sálvame' por cuestionar su orientación sexual: "Soy un señor de los pies a la cabeza"

José Ortega Cano intervino el pasado lunes en Sálvame para manifestar su enfado con el programa, donde la pasada semana se cuestionó su orientación sexual en el desarrollo de su controvertida nueva sección, Quiero dinero.

En el magacín, Antonio David Flores tuvo que responder a una pregunta relacionada con el marido de Ana María Aldón, quien ya aseguró unos días después en Viva la vidaque al matrimonio no le había hecho "ninguna gracia".

Y es que la máquina de la verdad dictaminó que el exdiestro se le habría insinuado a Flores en Central Park, una afirmación que el colaborador negó rotundamente y que dejó visiblemente sorprendidos a los tertulianos.

Una pregunta a Antonio David, origen de la polémica con Ortega Cano https://t.co/enfjmy3iuV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 3, 2020

Por este motivo, Ortega Cano decidió empezar la semana mandándole un mensaje al presentador. "Quiero que le digan a Jorge Javier que soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó lo que hicieron con mi nombre. Por tanto, que no se acuerden de mí".

Tras conocer la reacción del exmarido de Rocío Jurado, el catalán se expresó muy serio: "Entiendo perfectamente que a Ortega no le gustara la pregunta y ese tipo de preguntas tampoco me gustan".

"No sé si es una leyenda urbana o no, pero me pareció también fuerte. Fui el primero que dije que en los 25 años de carrera nunca había escuchado unos rumores así", concluyó Vázquez.

Finalmente, el presentador se dirigió al padre de Rocío Flores. "Sois todos unos folclóricos", opinó, sin pelos en la lengua, pues el colaborador confesó que había hablado por teléfono con Ortega Cano, aunque no quiso dar detalles. "Quiero dejar claro que no he filtrado nada ni sabía de qué iban las preguntas", aclaró.