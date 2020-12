Alcalde afea que Marlaska "monte un vuelo" con inmigrantes desde Canarias pese a la pandemia y "sin avisar"

En un audio remitido a los medios, el regidor censura estos hechos en base a "vídeos por Whatsapp" que se difundieron viralmente en la noche de este lunes en los que se veían un vuelo fletado desde Canarias a Granada, en donde venían inmigrantes "sin ningún tipo de control policial" y "sin nadie esperando" a su llegada, y que se ve cómo se les pregunta si les habían hecho pruebas PCR y decían que no.

El alcalde ha informado que ha preguntado al respecto a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Inmaculada López, y "la respuesta es que venían en regla y que, por tanto, podían circular por donde quisieran".

Así las cosas, cuando "precisamente estamos en una situación en la que hay controles de movilidad, hay una exigencia de horarios que tienen que respetar el conjunto de la población, cuando hay unas medidas de seguridad que por las que se está haciendo todo esto", Salvador critica que el Ministerio del Interior "suelte directamente inmigrantes a su libre albedrío".

"No me parece en absoluto normal que esa sea la postura del ministro del Interior, sin avisar a ninguna autoridad, sin avisarnos a nosotros, al Ayuntamiento de Granada, ni avisar, me imagino, tampoco a la Junta de Andalucía y actuar de esa manera", ha censurado el alcalde, que ha anunciado que el Ayuntamiento va a elevar una queja al respecto.