'Sálvame' acorrala a Rafa Mora al destapar una infidelidad a su novia

La previa no presagiaba nada bueno. Rafa Mora admitía al inicio del programa de este lunes de Sálvame que no estaba citado, aunque a última hora sí lo había sido. Justo en ese momento, el espacio de corazón de Telecinco ponía sobre la mesa que esa misma tarde desvelaría que uno de sus colaboradores había sido infiel a su pareja.

Blanco y en botella. Aunque no fue hasta el final del mismo cuando se destapó todo. Según el programa que presenta Jorge Javier Vázquez, el valenciano habría sido desleal a su novia, Macarena, al inicio de la relación.

Para ello, contactó a la chica en cuestión, Laura, que negó la versión de Mora de que solo habían sido cuatro besos. Laura contó que no eran novios, pero sí se estaban conociendo. Sucedió en 2015, se vieron durante "todo" el verano, conoció a parte de su familia e incluso estuvieron viendo pisos para irse a Madrid.

"De todas maneras, Macarena va a entender que esto pasó hace seis años"

En plató, el colaborador, totalmente acorralado, admitió los hechos, pero se defendió. "Me ha molestado un poco porque no me lo esperaba de esta chica, tenía un buen recuerdo. De todas maneras, Macarena va a entender que esto pasó hace seis años. Igual le marqué yo a ella más que ella a mí".

El valenciano aseguró que no tuvieron nada y que todo lo que ha contado es prácticamente mentira. "Te deseo suerte", contestó a la joven, visiblemente nervioso y con los ojos llorosos.