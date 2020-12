Macarena García sorprende en 'El hormiguero' con su capacidad para memorizar textos

El hormiguero dio comienzo a una de sus semanas más cinematográficas (tres de los cuatro días de emisión del programa recibirá a tres actrices y un actor –el jueves los invitados serán los miembros del jurado de Tu cara me suenaChenoa, Lolita y Ángel Llácer-) con la visita este lunes de Macarena García.

La actriz presentó su nueva película, El arte de volver, que se estrenará el próximo viernes en cines y en la que, como comentó la intérprete, "la grabamos en once días y aparezco en todos los planos. Era mucho texto y tuve que estudiar como una loca".

Vemos el trailer de la nueva película de Macarena García #MacarenaEHhttps://t.co/t9gt9e7Evr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2020

Pablo Motos quiso destacar la capacidad de memorizar textos de García y la propuso un reto: "Para ver tu memoria, si te doy un texto de cinco líneas, que parece fácil, pero es difícil: ¿Podrías memorizarlo en directo?".

"Lo haré mal, pero lo voy a intentar", aceptó la actriz. Motos explicó que "el director de la película (Pedro Collantes) se quedó bastante alucinado contigo por tu capacidad para memorizar porque tenías textos muy largos", a lo que García contestó: "Me ha metido en un lío".

Macarena García, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador señaló que "es un juego y si sale mal no pasa nada. El texto lleva tres veces la palabra hábito y muchos conceptos: Asociamos los sitios a los hábitos, en el sofá veo la tele, en la cocina como chocolate... Es más fácil crear un hábito nuevo en un nuevo ambiente que reconstruirlo en un ambiente viciado por otros hábitos".

"Sé que es mucha presión", reconoció Motos, mientras que Trancas añadió: "Que horror de frase: ¿A quién se le ha ocurrido?". El valenciano le dio la tarjeta con la frase a la invitada para que la memorizara.

Tras leerla varias veces, García comentó que "me estoy agobiando, vamos a intentarlo". La actriz recitó la frase, no textualmente, pero se la dieron por buena mientras el público no paraba de aplaudir: "Era de buenas notas", concluyó la invitada.