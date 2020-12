Puig sobre Ayuso: "Es defineix a si mateixa qui és comprensiu amb qui vol liquidar la mitat de la població"

Puig, després de presentar la campanya 'Comando Z' del Consell Valencià de la Joventut i la Generalitat, s'ha referit així preguntat per les declaracions d'Ayuso en les quals va afirmar que comparteix les inquietuds expressades per militars retirats que han publicat manifestos perquè, segons la presidenta madrilenya, hi ha "membres del Govern que estarien d'acord amb derrocar la Constitució".

Sobre aquest tema, ha recalcat que la pregunta que cal fer-se és què creu Ayuso que està passant a Espanya i ha replicat que el que està succeint és que "està funcionant la democràcia i la Constitució" i que, després de molts anys, hi ha uns Pressupostos Generals de l'Estat, "la qual cosa és sens dubte la millor afirmació per al futur d'estabilitat".

"Qualsevol altra consideració és anòmala i ser comprensiu amb aquells que volen liquidar la mitat de la població simplement es defineix l'autor o l'autora a si mateix", ha postil·lat.