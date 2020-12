Amor Romeira se derrumba en 'La casa fuerte' por los comentarios de Oriana Marzoli: "¡Me tratas en femenino!"

Amor Romeira se derrumbó este domingo en La casa fuerte tras enfrentarse a Oriana Marzoli, a la que tachó de "tránsfoba" por sus comentarios en el plató de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez centró su atención en la canaria tras percatarse de que estaba llorando. "Yo puedo entender que a mí se me venga a juzgar, criticar o decir si soy más buena o más mala persona; si no le gusto, si no le gustan mis zapatos rojos... Pero siempre con lo mismo, no", se quejó la colaboradora.

Con la voz entrecortada, Romeira aseguró que su compañera le había faltado al respeto: "Yo en la vida me meto con las personas por lo que quieran ser o lo que dejen de ser, y ya creo que llevo tantos años demostrando quién soy como para que venga la señorita Oriana a decirme si me tiene que tratar de señor o de señora, que no sabe cómo dirigirse a mí porque tengo el pelo corto".

"Me parece absurdo, un golpe bajo. Yo estoy por encima de eso, pero soy humana y a veces me afecta. Personas como Oriana a mí me la resbalan", explicó la tertuliana provocando así el enfado de Marzoli, que negó ser una persona "tránsfoba". Asimismo, el presentador le respondió tajante: "Lo eres".

Amor, a Oriana: "¡Te guste o no a mí me tratas en femenino!" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte14pic.twitter.com/oKmxTQBxVT — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 6, 2020

"No te creo nada, deja de hacer llorar y de hacer el show barato que estás haciendo cuando eres la primera persona que te dedicas a criticarme sin que yo te haya mencionado jamás, porque me pareces un cero a la izquierda", le recriminó la tertuliana a Romeira.

Tras sus palabras, la exconcursante de Gran Hermano se defendió: "¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo educación y cuando vengo a hacer mi trabajo me dejo la guerra o lo que tenga contra ti en la calle. Yo en un plató te trato con educación y no reniego de la identidad de género".

Finalmente, el presentador le pidió a Oriana que reflexionara sobre su intervención, por lo que la tertuliana rectificó: "Pido disculpas públicamente si se ha sentido ofendida por eso, en ningún caso soy tránsfoba como se ha dicho ni mucho menos homófoba". La joven subrayó su amistad con Aless Gibaja y dijo que tiene "mazo seguidores gais" que la "adoran".

"Quiero pedir disculpas por abandonar mi puesto de trabajo y segundo por las formas que tuve al enfrentarme a Oriana. Yo no tengo nada en contra de ti, vengo a hacer mi trabajo, te tengo muchísimo respeto y creo que eres muy válida para estar en televisión, pero con esos argumentos, por favor, te pido que nunca más", se disculpó, por su parte, Romeira.