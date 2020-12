RTVE, primer medio español en aprobar una guía para la igualdad informativa

La corporación RTVE ha aprobado la primera Guía de Igualdad en un medio de comunicación en España, que cuenta con pautas para la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo diario.

El Observatorio de Igualdad de RTVE, formado por representantes de los trabajadores, de la dirección y de asociaciones de mujeres, ha elaborado la guía y será el encargado de hacer balance anual de los contenidos de las distintas áreas de la Corporación "para garantizar, en todas ellas, el respeto a la igualdad".

Entre los objetivos que marca la guía destacan: evitar los estereotipos o perpetuar la hegemonía del modelo masculino, dejar de identificar a mujeres y hombres con determinados roles o no destacar de las mujeres cuestiones vinculadas a su rol familiar o como objetos sexuales.

La guía pide evitar estereotipos y dejar de identificar a las mujeres vinculadas a su rol familiar o como objetos sexuales

Entre la veintena de acciones recomendadas figuran: utilizar lenguaje inclusivo, fomentar la presencia paritaria de mujeres y hombres en las informaciones, análisis y debates. Valorar el papel de las mujeres como fuente informativa, para lo que se elaborará una agenda común de expertas para informativos y programas. Buscar una representación equilibrada de mujeres y hombres en tertulias y espacios de opinión.

O promover la diversidad física, funcional y de edad entre las mujeres que aparecen en las pantallas. Y la cobertura y la emisión de los eventos culturales y deportivos de mujeres en igualdad de condiciones que los masculinos, así como proveer de modelos igualitarios en los espacios para menores y jóvenes.

Capítulo sobre cómo informar sobre violencia de género

Las pautas y acciones son aplicables a los espacios informativos, pero también a los de entretenimiento y a la publicidad. Además, la guía de igualdad cuenta con un capítulo específico para mejorar la cobertura de la violencia de género.

La guía recoge que la violencia contra las mujeres "no es un mero asunto privado ni doméstico. Es un grave problema social. No es un “suceso” ni un “crimen pasional” y pide evitar detalles escabrosos que no aportan información esencial como el número de puñaladas o de golpes que ha recibido la víctima. Y recomienda quedarse con datos proporcionados por las personas expertas, con quienes tienen formación y olvidarse de aquellas que dijeron que no habían oído nada o que “parecían una pareja normal”.

En la información sobre la violencia de género, la guía propone evitar "imágenes y detalles escabrosos y morbosos"

Asimismo, la guía recomienda evitar "las imágenes y detalles escabrosos y morbosos". También pide realizar "seguimiento del caso", si hubo condena y cuál fue la condena". "No validar el Síndrome de Alienación Parental” (SAP), considerado por la Organización de Naciones Unidas como no científico. Y "evitar el efecto narcotizante" de esta información con enfoques novedosos.