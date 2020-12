De la Torre apela al "consenso" en la creación de la Constitución para afrontar los retos actuales de España

Durante el acto institucional celebrado este viernes en Málaga con motivo del Día de la Constitución española, De la Torre ha insistido en que "no debemos olvidar el esfuerzo de entendimiento" que supuso en 1978 y que ahora "no debemos dejar de mirar" para abordar "los nuevos problemas que actualmente hay".

Entre ellos, se ha referido a los retos que ha supuesto la crisis del COVID-19, a los que "se ha sabido dar respuesta" desde el Estado central, las autonomías, los gobiernos municipales y la sociedad, ha destacado, reconociendo que "se podría haber hecho mejor, todo siempre es mejorable; pero se hecho un esfuerzo, ahí está y venceremos, estoy convencido".

La Constitución, por tanto, "es bueno leerla, estudiarla y conocerla", ha dicho, apelando a la responsabilidad y lealtad como "bases de una convivencia fructífera" para abordar una reforma constitucional que "no se puede hacer sin un consenso claro. Hagámoslo con responsabilidad, altura de miras y garantizando la unidad de España".

"No se puede desconocer la historia de España, no se puede dejar de utilizar el español de una manera normal, como tampoco otras lenguas de nuestro país; no se puede desconocer la Constitución ni enseñar a odiarla", ha destacado el regidor, quien ha aludido al artículo primero de la Carta Magna, donde se reconocen la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español.

De esos valores está impregnada la Constitución, ha señalado De la Torre, quien además ha destacado la educación, en su artículo 27, como "clave para ser un país competitivo, capaz de estar a la vanguardia en Europa y generar empleo para todos", todo ello, "si cuidamos la educación y la formación".

En este punto se ha detenido el regidor para incidir en la idea de que "un país que no apuesta por la educación", indicando el índice del 30 por ciento en fracaso escolar que ha tenido Andalucía, "es problemas para mañana, es generar exclusión social y no apostar por esa palabra 'igualdad' que está en el artículo 1. La igualdad surge cuando hay un esfuerzo en materia educativa", ha defendido el regidor, lamentado que es un reto "que no se ha sabido hacer estos años, pero que estamos a tiempo de hacerlo si nos esforzamos en ese camino".

Esta apuesta por la educación es "la clave de las diferencias de desarrollo" que se dan actualmente en España y en Europa, ha indicado el alcalde, recordando que "los países donde ha estado desarrollada la educación en el siglo XIX y donde había menos alfabetismo, está hoy más desarrollado". En España, en palabras del regidor, "no se ha hecho ese esfuerzo y quizás haya sido por falta de lealtad constitucional por parte de las fuerzas nacionalistas".

Ese concepto, el nacionalismo, "no es positivo", ha dicho, apelando a que "hay que superarlo" y "estamos en condiciones" para hacerlo, pero para ello "hay que plantear las cosas en términos de responsabilidad, honestidad y lealtad". Por ello, ha apostado a que los trabajos que se hagan en España vayan en la línea del interés común, y no del bien particular de un gobierno, que debe quedar "en segundo plano".

Así, ha destacado que son momentos de "altura de miras, miradas largas y apostar fuerte" por este país, del que "debemos sentirnos orgullosos los españoles de hoy y del mañana" de los esfuerzos que se hagan en materia educativa, emprendimiento, innovación, cohesión e inclusión, ha detallado el regidor, quien ha vuelto a apelar a la educación "para conseguir la inclusión social", algo que es "señal de una sociedad madura y solidaria, como lo es la malagueña".

De la Torre se ha referido a Málaga como una ciudad "abierta, hospitalaria, benéfica y solidaria" y donde se va a seguir trabajando para ello, lamentado que el papel de los municipios "No se ha reconocido" aunque la Constitución "dejaba abierta esa libertad a las autonomías". Este aspecto, ha señalado que "es difícil de cambiar en poco tiempo", pero ha incidido en que se debe trabajar e ello para "conseguir la capacidad de respuesta que los ciudadanos requieren y ahí nosotros somos los que más cercanos".

Lo que sí "es evidente" que ha permitido esta Constitución es la inclusión de España en la Unión Europea, ha destacado De la Torre, valorando que con ello "se nos ha abierto un camino formidable para nuestra economía, empleo, cultura y movilidad". "La Constitución de 1978 nos ha permitido ser plenamente europeos y seámoslo siempre", ha concluido el alcalde.

En el acto también han estado representados las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo Consular de Málaga y distintas asociaciones. Para finalizar el acto, se ha procedido a la izada de la bandera de España de la plaza de la Constitución, donde la Banda Municipal de Música de Málaga ha acompañado el momento con una interpretación del himno de España.