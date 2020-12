Kelly gana 'La voz' tras ser el primer repescado en la historia del programa

Este viernes, dos fueron los talents musicales que se despidieron: Idol Kids y La voz. Parece ser que las segundas partes a veces sí son buenas y La voz se decantó por Kelly, nada más y nada menos que el primer repescado de la historia del formato.

El joven empezó junto a Alejandro Sanz tras un pleno en las audiciones, pero fue junto a Laura Pausini como ganó. Fue Miriam Rodríguez en El regreso la que le dio una segunda oportunidad. Residente en Lleida, el artista nigeriano de 27 años se decantó por Alejandro Sanz desde sus albores en el programa, y consiguió irse con él tras conseguir pleno en las audiciones a ciegas.

En ese momento, el joven interpretó Roxanne de The Police. Para los asaltos, escogió una particular versión de Hotel California de The Eagles en una actuación que le dejó fuera de las batallas, hasta que la extriunfita le recuperó.

De Alejandro Sanz a Laura Pausini

Pero antes, Kelly se tuvo que retar con varios de sus compañeros eliminados. Grenade fue su primera apuesta en El regreso, It’s a man’s man’s mans’ world la segunda y Walking on the moon la tercera, en la fase final. Tras ganarse el regreso, Kelly se decantó por Laura Pausini.

Antes de cantar individualmente, en la final, los dos concursantes del equipo de Laura Pausini cantaron con ella La solución. Y ya en solitario, Kelly interpretó interpretando A change is gonna come, como si supiera lo que se le venía. Además, Kelly cantó Sueño con Beret.