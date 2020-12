Cvirus.- Una empresa valenciana distribuirà un nou test ràpid de saliva que detecta antigens en menys de 15 minuts

Encara que solament se'n va a distribuir com a producte in vitro de categoria 1 (per a professionals sanitaris, hospitals, residències i centres públics i privats d'atenció mèdica), podria arribar a utilitzar-se "de forma massiva" com a autotest o ser dispensat en farmàcies si la legislació ho permetera, ressalta la companyia en un comunicat.

El nou test, amb certificació de la UE, se'n va a comercialitzar a 4,95 euros la unitat a través de la web, en caixes de 25 unitats/kits que inclouen un recipient per a la mostra de saliva, un bastó per a obtindre la mostra, un tub amb els reactius necessaris i un dispositiu en forma de casset que analitza en qüestió de minuts la possible presència de proteïnes de la Covid-19.

En concret, es presenta amb una precisió del 98,1%, especificitat de 99% i sensibilitat del 97,3%, i pot minimitzar el contagi entre sanitaris i pacients en substituir l'extracció nasofaríngia per un sistema menys invasiu i més senzill.

Amb aquestes dades, la firma està convençuda de l'eficàcia del seu nou test de saliva com a diagnòstic previ per als desplaçaments i trobades de particulars, famílies o col·lectius professionals en vespres del Nadal.