PSOE exige elaborar un plan de emergencia para controlar aforo en el alumbrado de calle Larios

El socialista ha recordado al alcalde, Francisco de la Torre, "que la opinión pública ha sido tajante sobre las aglomeraciones en el centro histórico durante el pasado viernes, 27 de noviembre, tachando de irresponsable la actitud del alcalde", ha dicho, aludiendo también a las palabras en este sentido desde la Junta de Andalucía.

Así lo ha manifestado Daniel Pérez en rueda de prensa este viernes, en compañía de concejales del PSOE, donde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad al equipo de gobierno, quien alude que no había aglomeraciones aportando un vídeo de las cámaras de seguridad. "Esas imágenes no son secuenciales, en tres minutos de vídeo editado se muestran planos cuidadosamente seleccionados y desde puntos de vista que no muestra la totalidad de la calle", por lo que piden las imágenes completas.

El socialista ha alentado al equipo de gobierno "a tomar el control de esta situación, ante la previsión de gran afluencia de personas en el centro histórico, atraídas por la iluminación decorativa, y que hagan caso, que pongan en marcha un plan de emergencias que ya le pedimos desde el mes de agosto de este año". Tras presentar varios escritos y mantener encuentros con Policía Local y Bomberos, "hemos podido certificar que no existe plan de emergencia ni de control de aforos planificado por el área de seguridad del equipo de gobierno, y eso es lamentable para una ciudad como Málaga".

"Esta versión de la Málaga segura de la que hace gala el alcalde de esta ciudad es de cartón piedra, absolutamente falta", alegando que "no se han creído los centenares de personas que dejaron su opinión en redes sociales la misma noche del 27 de noviembre, al ver que las personas se agrupan y pasaban cerca unas de otras, sin control policial ni medidas de seguridad".

Desde el grupo socialista, se ha animado en reiteradas ocasiones a recortar la partida de 1,2 millones de euros en decoración navideña, "sólo 880.000 euros en las luces de calle Larios", para destinar el ahorro a políticas sociales. Además, "en vez de echar casi toda la carne en el asador con las luces del centro, que éstas se repartieran por los barrios, creando nuevas centralidades que den lugar a tantas aglomeraciones", ha agregado el portavoz socialista.

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad en el grupo socialista, Salvador Trujillo, ha manifestado que "el encendido de luces de navidad en calle Larios sin un previo control de aforos o previsión por parte del equipo de gobierno se ha ganado la crítica del resto de grupos y la de los propios ciudadanos".

El edil socialista lamenta que al alcalde "le da igual. Estamos en una situación adversa en contagios y muertes a la que se está viendo abocada nuestra ciudad. Sin embargo, la actitud del equipo de gobierno municipal no ha sido afortunada, creando polos de atracción de personas, sin guardar las normas de aforo o control de espacios. Esto debe cambiar", ha expresado Trujillo.