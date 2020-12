La increíble historia de Phillip Witcomb, el pintor inglés residente en Mallorca que dice ser el hijo de Pablo Escobar

La rocambolesca historia que está a punto de leer puede que ocurriera... puede que no. Todo depende de a quién quiera creer. Porque tiene absolutamente de todo y por momentos, teniendo en cuenta que el eje central del relato es el famoso narcotraficante Pablo Escobar, parece una película de Hollywood al estilo de las de espías: de Londres a Bogotá y de Washington a Mallorca, donde comienza nuestro relato.

Phillip Witcomb es un ciudadano inglés que se dedica a las artes. Este pintor, casado y con dos hijos, lleva años viviendo en la isla balear. Y ha sido en el Mediterráneo donde ha escrito un libro titulado Son of Escobar: First Born (que se traduciría como Hijo de Escobar: el primogénito) con otro nombre, aquel que en una entrevista con la BBC ha revelado que es el verdadero: Roberto Sendoya Escobar.

Tal y como explica Vanitatis, la prueba que presentó en su conversación con la cadena británica para demostrar que es verdaderamente el hijo del célebre líder del Cartel de Medellín fue su certificado del bautismo. Eso sí, se trataba de una fotocopia.

Pero aún con todo, los datos son los siguientes: la fecha, el 2 de agosto de 1965; el lugar, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, sita en el barrio de Chapinero de la capital de Colombia. Teniendo en cuenta que Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949, significa que el narco tuvo a su primogénito con 15 años.

Desde que saliera a la venta el libro, Witcomb no ha cesado de dar entrevistas (hay artículos sobre él en medios desde Chile a Rumanía) y se ha convertido en una pequeña celebridad local llegando, según ha explicado él mismo, a recibir ofertas para llevar su vida al cine, en lo que sería una adaptación de su autobiografía, que el periodista Jorge C. Parcero resume como "un cóctel explosivo mezcla de [la serie] Narcos, James Bond y El Padrino". Además, tiene en cartera otros dos libros más, el siguiente de los cuales ya ha comenzado a escribir y lleva por título Tras la pista de los millones de Escobar.

"Quienes han leído mi historia son libres de que les guste o no. Y además, para ser muy claro, parte de mis ingresos por el libro se destinarán a organizaciones benéficas que ayudan a los niños. Entonces, cuanto más se venda el libro, más dinero obtendrán estos niños necesitados", ha dicho recientemente en una entrevista con Paris Match en un acto sorpresivo del que cada cual ha sacado sus conclusiones.

Después de nacer, a los pocos meses, explica en su obra, Phillip (o Roberto Sendoya Escobar) fue adoptado por un hombre llamado Patrick Witcomb, un trabajador británico del MI6 -el Servicio de Inteligencia Secreto- que estaba especializado en seguridad.

Nos saltamos su adolescencia y llegamos 24 años más tarde. Ahora el pintor vive en la Costa del Sol con su esposa Sue y sus dos hijos, pero su profesión es otra: diseña campos de golf. Su padre considera que debe tener una charla con él. "Es hora de que te diga la verdad, por tu propia seguridad", le asegura Patrick, porque es experto en seguridad, además de adelantarle que es inútil que busque a su madre, porque murió en un tiroteo.

Phillip le aseguró a Paris Match que fue en aquel momento cuando regresaron a él los recuerdos de sus visitas a Colombia, cómo veía pero no entendía las reuniones de "Don Pablo" y la muerte violenta de su guardaespaldas, que fue el detonante para mandar al niño a un internado en Inglaterra cuando contaba con 9 años.

En 1993, recién fallecida su esposa a causa de un cáncer y siendo ella la única persona que sabía su secreto, también fallecieron, en un breve espacio de tiempo, sus dos padres: Pablo Escobar asesinado a tiros por los comandos de élite colombianos que le habían estado siguiendo la pista y Patrick Witcomb debido a una enfermedad degenerativa a los 66 años.

La otra parte

"Mi padre siempre me dijo que no tenía otro hijo. ¡Estoy acostumbrado a estos locos que dicen ser hijos suyos!", le espetó, medio en broma medio en serio, Juan Pablo Escobar, el hijo de 43 años del narcotraficante, a Paris Match cuando el medio se puso en contacto con él para saber la posible autenticidad de la historia.

Otro medio, i News, aclaró que en los registros oficiales como el de su empresa Witcomb aparece que nació en 1962, lo que significaría tres años de diferencia con la fecha que él mantiene que fue la de su nacimiento. Es decir, que Pablo Escobar tuvo que tenerlo con 11 ó 12 años. Además, uno de sus amigos de la infancia, John Orrock, afirma que si algo recuerda es que Phillip tenía la misma edad que su hermano, que nació en 1962.

"Mi padre trabajaba con el suyo [en Bogotá] y fuimos amigos durante aquellos años", explicó Orrock. "Lo de que la vida que describe esté tan lejos de la que realmente vivimos me dice que [el libro] no es verídico, y el hecho de que sepamos que es mayor de lo que dice...", continuó antes de resumirlo todo en que cree que la autobiografía no es tal sino "ficción".

La historia se va desmontando, pero hay más, porque el propio Witcomb había afirmado antes de que todo esto diese la vuelta al mundo que su año de nacimiento fue 1962 tanto en su biografía como artista, en un documental de la cadena ITV sobre el abuso infantil en su internado inglés y en una carta a un productor de televisión en la que intentaba vender su historia sobre Escobar. Ahora mismo dice que esa discrepancia fue un error de sus padres adoptivos cuando tuvieron que rellenar el formulario siendo él un bebé para expedir un pasaporte temporal británico.

Otro de sus amigos de la infancia, Andrew Taylor, afirma que "no había nada excepcional en él" así como que "todos los que estaban en la escuela aquel año saben su edad", así como otro de su antiguos colegas, Malcolm Horsley, afrima que "mantener [una edad falsa] durante toda la escuela es imposible".

Además, ha mostrado una conversación de WhatsApp en la que Phillip Witcomb le envió un enlace a una de sus primeras entrevistas (en el Hereford Times en 2018) y él se mostró sorprendido. "¿Hijo de Escobar? ¿Es una licencia poética?", pregunta Horsley, a lo que Witcomb explica: "No siempre puedes controlar a la prensa... pero en el artículo salgo genial".

"¿No os dais cuenta de que este tipo solamente busca ser famoso para poder encontrar un cliente para sus cuadros y sus libros?", le ha comentado a i News, de nuevo, Juan Pablo Escobar. El editor de Phillip Witcomb (o Roberto Sendoya Escobar, que se ha dejado bigote), por cierto, rehúsa responder y se limita a un "todo está claro en el libro". Si él lo dice...