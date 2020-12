El Consell aprova l'Oferta Pública d'ocupació del 2020 per a personal de Sanitat amb 1.541 places

20M EP

NOTICIA

El Ple del Consell ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació del 2020 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la qual està constituïda per un total de 1.541 places.