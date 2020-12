Oltra veu avanços en la relació amb Catalunya: "No podem prescindir d'una veu com la Generalitat catalana"

"No podem prescindir d'una veu com la Generalitat de Catalunya", ha defès després del ple setmanal, preguntada per la reunió que van mantindre aquest dimarts el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el vicepresident de la catalana, Pere Aragonès, i per si és un gest d'acostament.

Oltra, també líder de Compromís, ha recordat que recentment va advocar perquè els acostaments cap a Catalunya s'havien de realitzar "al més alt nivell". "És Presidència qui havia de marcar eixa línia i així ha sigut", ha afirmat.

Al seu juí, sempre és una bona notícia que millore la relació entre administracions públiques, "més en aquest cas de dos amb interessos comuns, sobretot econòmics, i que es duga a terme amb la major normalitat possible".

En aquesta línia, Oltra ha sostingut que "és igual d'important que una comunitat com Catalunya, amb un pes important en el PIB d'Espanya i en termes polítics, tinga una relació normalitzada amb les diferents institucions de l'Estat", com el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).