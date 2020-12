Dermatólogos del Virgen del Rocío demuestran una drástica reducción de la mortalidad por melanoma cutáneo

Un equipo de dermatólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha demostrado por primera vez una importante disminución de la mortalidad por melanoma cutáneo en la población, tras analizar la historia de más de 26.000 personas fallecidas por este tumor enlos últimos 40 años y han publicado el estudio en la prestigiosa revista científica 'The Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology'.