Femetal se ofrece a trabajar con el Principado para buscar soluciones a la situación "crítica" en ArcelorMittal Gijón

Ulacia ha dicho que Femetal, en la medida de sus posibilidades, se ofrece a colaborar con al Consejería de Industria del Goiberno de Asturias para "trabajar alternativas de solución a una situación crítica y urgente, sin precedentes desde la implantación del proyecto Arco en 2005".

"No deseamos que esta situación llegue al punto de no retorno y los efectos en la actividad económica de Asturias y empleo, no solamente en las empresas auxiliares, son inasumibles en este momento para el Principado de Asturias", ha advertido Ulacia.

Según el presidente de Femetal, lo acontecido, con una huelga de por medio, es un ejemplo de "incomunicación" y de "falta de conocimiento geopolítico industrial".

Ha explicado que la compañía llevaba tiempo anunciando las dificultades económicas que arrastraba la fabricación del acero en Asturias y especialmente la división de largos. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia. "Las iniciativas para encontrar puntos de acuerdo y colaboración entre los agentes sociales e institucionales no han dado resultados positivos", ha lamentado.