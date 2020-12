Cvirus.- Puig recalca que "la norma general continua vigent" malgrat les excepcions de Nadal i demana "prudència"

Així ho ha avançat en declaracions als mitjans durant la inauguració a Castelló del primer Centre d'Investigació en Robòtica i Tecnologies Submarines (Cirtesu) de la Comunitat Valenciana situat en el Campus de Riu Sec.

El president ha recordat que aquest dijous, en la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), es va arribar a un "acord general" que passa per "alleujaments conjunturals en moments determinats per a facilitar la reconexión familiar" i que "en qualsevol cas", "a banda" de les decisions que puga prendre el Consell en els pròximes dies en una reunió de la comissió interdepartamental, "la qual cosa està clar és que l'horitzó és que estem inserits en la pandèmia i, per tant, les mesures fonamentals i el marc d'actuació no va a canviar".

"Necessitem véncer definitivament la pandèmia i per a això necessitem continuar amb mesures restrictives que tenen un tint ben clar", ha afegit, per a referir-se a l'ús de mascaretes, la distància social, la ventilació d'espais i la neteja de mans.

Puig ha assenyalat que "malgrat que en moments determinats puga haver-hi excepcionalment reunions de més de sis persones en els dies de Nadal, la norma general continua vigent i cal limitar al màxim els desplaçaments".

El president de la Generalitat ha assegurat que desembre és un mes "decisiu", com també ho seran els pròxims mesos. "Hem de salvar vides i salvar empreses" i per a açò cal actuar "amb la màxima prudència", ha remarcat.

Així, quant a les mesures que estaran en vigor, ha insistit que la comissió interdepartamental es reunirà en els pròxims dies per a prendre decisions de cara a desembre. Ha subratllat que serà "mesures serenes, no impulsives".

"La mesura més important és el compliment d'allò que diuen les autoritats sanitàries", ha ressaltat, abans de demanar que "cal actuar sabent que la pandèmia està ací". "Si actuem amb la màxima prudència, evidentment es pot viure i estar", ha assegurat.