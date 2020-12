Zapatos, un sofá, altavoces... Nagore Robles anuncia un amplio mercadillo solidario tras reformar su casa

Nagore Robles ha organizado un mercadillo solidario este jueves para entregar los muebles que ha retirado de su casa recién reformada. La presentadora lo ha anunciado a través de Instagram, donde ha subrayado que con esta iniciativa solidaria busca favorecer a las familias más necesitadas.

La presentadora se ha sentido obligada a explicar la finalidad del mercadillo tras recibir una oleada de mensajes de sus seguidores. "A ver, que la iniciativa de dar cosas de casa como el sofá, muebles... es para gente que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que lo está pasando mal, no para cambiar el sofá, porque me viene muy bien un zapatero: es para personas que realmente lo necesitan".

"Por favor, voy a confiar en la buena fe, no puedo estar mirando ni pidiendo las cuentas ni las cartillas, como diría mi abuela. Por favor, pido que vengan personas que realmente lo necesiten", ha añadido Robles.

Entre los muebles que la tertuliana piensa entregar hay cuatro cuadros, un radiador, una mesita, palos de madera, dos armarios externos, una mesita naranja, un microondas, dos maletas, un mueble de televisión, un DVD, altavoces Bosé, zapatos, vajilla o menaje de cocina, según ha mostrado en una lista.

Robles ha insistido en que estas donaciones son para las personas más golpeadas por la crisis sanitaria y económica en plena pandemia por el coronavirus, por lo que ha pedido responsabilidad.