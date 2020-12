El Ayuntamiento de Logroño aprueba una moción por "el mantenimiento del castellano como lengua oficial y vehicular"

En este punto ha intervenido José Luis Cayuela, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que ha recordado que "el origen del español está en San Millán, una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo, la segunda lengua por detrás del chino, lengua oficial de 21 países, es el idioma de todos, base de nuestra cultura y de nuestra unidad".

En defensa de su moción, el concejal regionalista Rubén Antoñanzas ha resaltado que "en la ley hay un aspecto que nos afecta, como cuna del castellano" y ha apuntado que "es una iniciativa del PR+ en todos los ayutamientos riojanos y también en la FRM, como defensa de la cultura riojana".

Por ello, ha defendido que "la lengua cimenta nuestra cultura y ayuda también a la economía de la región". "Para La Rioja es una seña de identidad que debemos seguir cuidando y mimando como nuestro. Por eso, instamos a considerar el castellano como lengua vehicular en la LOMLOE y al Gobierno de La Rioja, que potencie y promocione mucho más que los primeros escritos del castellano que se encontraron en esta tierra", ha añadido.

Por Cs, Rocío Fernández ha mostrado su defensa del castellano como lengua vehicular, por lo que ha apoyado la moción, ante "una ley que facilita que el castellano deje de ser la lengua común para millones de personas", algo que ha considerado "sin sentido". "Nuestra lengua debe ser protegida, vehículo de diálogo", ha dicho.

Por parte del PP, su portavoz, Conrado Escobar, ha señalado que "la lengua es uno de los principales elementos de unidad del país" y ha incidido en que "lo hablan hasta 580 millones de personas", con cada vez más interés en Estados Unidos o China. "Mientras, en nuestro país, se pretende relegar su enseñanza a categoría de lengua extranjera, plegándose al nacionalismo más excluyente", ha afirmado, para finalizar recordando a La Rioja "como origen del castellano en San Millán".

En el turno en contra, el edil de UP José Manuel Zúñiga ha argumentado su voto en que "se fundamenta en la desinformación y en las medias verdades, porque la desaparición del concepto de lengua vehicular no es un drama, solo se incluía en la Ley Wert, en ninguna anterior; y el castellano se va a quedar igual que siempre antes de esta ley, porque dice que se seguirá la Constitución".

Por el PSOE, la concejala de Cultura, Carmen Urquía, ha apuntado "la riqueza del país, con el castellano y las lenguas cooficiales". "Lo importante es que, al terminar la escolarización, el alumnado domine ambas lenguas, y eso lo garantiza la ley", ha dicho. El portavoz socialista, Iván Reinares, ha criticado la mezcla de este asunto con el educativo, en lo que ha calificado como "de interés partidista".

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha cerrado el debate afirmando que "el español es una lengua mayoritaria en el mundo, y pensar que la LOMLOE amenaza el futuro del idioma, lo dudo, porque el idioma goza de una salud envidiable, que cada vez atrae a más gente".

"El Ayuntamiento lo ha defendido y lo defenderá, incluso como elemento económico esencial, lo mismo que el Gobierno de La Rioja o hasta el nuevo rector de la UR. No lo ataca nadie, hay que tener más cuidado a otras riquezas no tan cuidadas y que en otros momentos de la historia se intentaron eliminar", ha concluido el primer edil.

LOMLOE.

Por otro lado, se ha rechazado una moción del Partido Popular para instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la conocida como 'Ley Celaá'. Una propuesta que ha contado con el 'no' de PSOE y UP, la abstención de PR+ y el apoyo de PP y Ciudadanos, lo que ha provocado un empate, que se deshecho con el voto de calidad del alcalde.

En defensa de la moción, la concejala del PP Celia Sanz ha incidido en que "recoge la inquietud de miles de riojanos y de cientos de logroñeses, que ya han salido a la calle en la ciudad", al tiempo que ha criticado que la ley se haya tramitado "en plena pandemia, acelerando los trámites parlamentarios y de espaldas de la comunidad educativa".

Para Sanz, la LOMLOE "limita la libertad de elección de educación por los padres y es un ataque directo a la educación especial". Una ley, ha dicho, que afecta más de 6.000 alumnos escolarizados en centros concertados en la ciudad. "Y, además, la ley elimina el castellano como lengua del estado y vehicular en la enseñanza, cómo vamos a permitir que esto suceda en la cuna del castellano", ha añadido.

Por ello, "pedimos en la moción una educación de calidad, plural, inclusiva, que respete el derecho a elegir y en la que se mantenga al castellano en el lugar que le corresponde".

El portavoz 'popular' Conrado Escobar ha reiterado la petición de apoyo a la educación para todos; a la comunidad educativa; a valores como el esfuerzo individual, porque la ley nos hace retroceder décadas; discrimina a la escuela concertada, dejando de lado a la demanda social; confunde deliberadamente la educación pública con la estatal, provocando una polarización en España que ya teníamos felizmente superada".

Ciudadanos, por su parte, ha presentado una enmienda de adición, aceptada por el PP, para un Pacto de Estado en Educación, como ha dicho su portavoz Ignacio Tricio, "para evitar nuevas leyes educativas legislatura tras legislatura" y ante lo que ha planteado una "necesaria una reforma del sistema que perdure en el tiempo", al tiempo que ha rechazado una ley "que está llena de prejuicios ideológicos".

En el turno en contra, Rubén Antoñanzas ha criticado que "el PP cumple el mandato de su partido nacional, para presentar la moción en todos los ayuntamientos" y ha pedido "no desviar la atención en debates nacionales, porque bastantes problemas tenemos en logroño", al tiempo que ha anunciado su abstención.

Desde UP, la edil Amaia Castro ha avanzado su voto en contra porque la moción "se la han mandado de Madrid y está llena de bulos y engaños". Ha rechazado que "se haya tramitado a espaldas de la comunidad educativa; que se quite la religión; no pone en ningún lado de la ley que se elimine el castellano; y lo más trilero, el supuesto cierre de los centros de educación especial, es un bulo que se les ha desinflado, dejen de mentir".

La concejala de Educación Beatriz Nalda ha afirmado que "el derecho a elegir no está en cuestión, los conciertos educativos fueron creados por el PSOE en 1985, les pedimos que no confronten educación pública con concertada, la educación necesita el apoyo de todos, no se puede usar con fines partidistas", a lo que ha sumado que "la LOMLOE de ninguna manera supone eliminar el castellano de las aulas, al contrario".

"Se busca la igualdad de oportunidades para todos, que lleguen tan lejos como les permita su capacidad y su esfuerzo. Y la mentira más inmoral es la que se refiere a los centros de educación especial, se plantea la libertad para que las familias puedan elegir la red que consideren que es más inclusiva para sus hijos. Pongamos entre todos la educación en el lugar que le corresponde", ha subrayado.

La edil de Cultura, Carmen Urquía, ha señalado que "el hecho de que solamente cuatro puntos sean en una ley completa lo que parece que no les gusta, no está mal, porque entonces en todo lo demás sí se está de acuerdo". "Pone el foco en el menor, fomenta la igualdad, plantea amplitud en el enfoque afectivo-sexual o promociona aspectos de la Agenda 2030. Fomenta, en definitiva, la excelencia", ha concluido.