Sandra Barneda desvela cómo ve su futuro profesional como presentadora: "No sé si me veo de mayor en la tele"

A sus 45 años, Sandra Barneda es uno de los rostros principales de Mediaset y acaba de sacar un libro. Ahora, ha reflexionado sobre su recorrido y futuro profesional en la televisión.

En una entrevista con Mara Torres en El Faro, programa de la Cadena SER, la comunicadora ha empezado explicando que "la tele le ha dejado a ella durante algún tiempo varias veces".

"He dejado de pensar y tratar de hacer lo que quiero o, al menos, replantearme cada cierto tiempo si es realmente esto lo que quiero seguir haciendo. Si no, me he dado cuenta de que no disfruto", ha declarado.

Barneda ha dejado claro que no entra en sus posibilidades ejercer el mismo puesto durante mucho tiempo: "De momento, estoy bien y estoy feliz, pero no sé... Ana Rosa lleva 12 años haciendo las mañanas, si me lo ofrecieran, para mí sería de un sacrificio tremendo. No sé si sería feliz, por mi necesidad variable de hacer distintas cosas. No sé si me veo de mayor en la tele".

Por otro lado, la catalana ha comentado cómo es su relación con Paolo Vasile, el Consejero Delegado de Mediaset, ya que según sus palabras es la única persona que no intentó cambiarla cuando entró en la pequeña pantalla.

"Vasile separa mucho, es un hombre muy emocional pero separa mucho. Tú le puedes caer bien pero, en un momento determinado, él es absolutamente un ejecutivo agresivo y en ese momento separa muy bien la emocionalidad", ha aclarado.

Asimismo, ha desvelado como fue el primer encuentro con Vasile: "Me metieron en su despacho y me dio la bienvenida. Entonces, me dijo: 'He visto muy poco de ti en televisión, pero hacía tiempo que no me encontraba a un animal televisivo como tú. Si tú, lo que estoy viendo ahora mientras me hablas, eres capaz de trasladarlo a la televisión, tú y yo vamos a estar mucho tiempo juntos".

La periodista conquistó al italiano con varios aspectos como su "carácter" que le pidió que mantuviese si quería trabajar en la cadena. "Le pregunté si quería que fuese y yo y me dijo que sí, pero que sabía que no era fácil. Por eso, digo que fue la primera persona que no intentó cambiarme", ha sentenciado.