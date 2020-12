Los rumores son cada vez más insistentes: Selena Gomez ha encontrado de nuevo el amor

El pasado 9 de abril de este mismo año la cantante Selena Gomez sacaba una nueva canción, Boyfriend. La temática, por si no había quedado bien clara en aquel momento, la explicó apenas un mes después: el tema lo había compuesto en un estado de ánimo muy particular. "Quiero un novio", confesó.

Y aunque ha pasado algo de tiempo (entre tanto una pandemia mundial y un confinamiento, que se dicen pronto pero aún no se ha acabado), parece que la artista texana de 28 años ya ha encontrado lo que andaba buscando. Y la verdad es que se ha marcado un triple con el hombre en el que se ha fijado.

La comparación deportiva no es baladí, porque todo apunta a que la artista detrás de éxitos como Ice cream, Lose you to love me, Hands to myself o It Ain't me ha puesto sus ojos en una cancha de baloncesto. En concreto en la de los Miami Heat. Y en concreto en el jugador que lleva la camiseta número 22: el escolta Jimmy Butler.

Tal y como afirma el periódico Miami Herald, ambos fueron vistos cenando juntos a mediados de noviembre en un restaurante del East Village de la ciudad de Nueva York, el Lucien, y varios testigos confirman los hechos. Y aunque discrepan entre si estaban solos o con más compañía, la opción vencedora es la que destapa que estaban teniendo una cita.

Butler tiene 31 años y es padre del pequeño Rylee de una relación anterior con la modelo Kaitlin Nowak. Parece ser que tanto Gomez como Butler, ambos de Texas, habrían tenido más citas aparte de la citada en La Gran Manzana, tal y como avanza el portal E! News.

Según las fuentes de este medio, la ex chica Disney y el jugador de baloncesto "salieron unas cuantas veces mientras Selena estaba en la ciudad de Nueva York". "Jimmy le preguntó si quería ir a cenar y se lo pasaron muy. [La relación] es muy informal y [Selena] está abierta a ver hacia dónde va todo esto, pero aún no está lista para sentar la cabeza", continúa la fuente.

De hecho, afirma que la cantante y actriz "mantiene abiertas todas las opciones" si bien es cierto que "ya ha estado en varias citas con Jimmy" y después de ese tiempo juntos "piensa que es un gran chico". Eso sí, la fuente recalca que Selena Gómez "sigue soltera (aunque más abierta a tener citas)".