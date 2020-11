Indignación en Internet por una broma sobre Selena Gomez en el reboot de 'Salvados por la campana'

La plataforma de NBCUniversal llamada Peacock debutó en EE.UU. el pasado 15 de julio. Por el momento no hay noticias de si se implantará de algún modo en España, pero sí se empieza a adquirir la certeza de que este nuevo servicio de streaming no ha empezado con buen pie. A falta de conocer su aceptación entre los estadounidenses, Peacock ha sido noticia en las pasadas semanas por haber cancelado tras una única temporada A Brave New World, su serie de cabecera con la que fue inaugurada, y ahora vuelve a serlo por un desafortunado chiste incluido en su reboot de Salvados por la campana.

El sexto episodio de esta serie, emitido esta semana, nos muestra cómo a los alumnos del Bayside High les quitan los móviles y esto genera una gran ansiedad en ellos, sin poder soportar no estar conectados a Internet. En cierto momento esta situación lleva a que se pregunten quién le donó un riñón a Selena Gomez en 2017, proponiéndose candidatos como Demi Lovato o la madre de Justin Bieber (exnovio de Gomez), sin poder ir a Internet a comprobarlo. Diálogo rematado por el plano de un graffiti donde se puede leer “¿Tiene Selena Gomez siquiera un riñón?” que ha desatado la ira entre los fans de las cantante, convirtiendo este sábado ‘Respect Selena Gomez’ en trending topic.

Selena Gomez fue diagnosticada de lupus, una grave enfermedad autoinmune, en 2012, y cinco años después su amiga Francia Rasia le donó un riñón, como la propia cantante llegó a compartir en redes. A la indignación levantada por la escena de Salvados por la campana, Peacock no ha tardado en emitir un comunicado mostrando sus disculpas y asegurando que hará una donación a la compañía benéfica que Gomez fundó para ayudar en la investigación del lupus. “Pedimos disculpas. Nunca fue nuestra intención reírnos de la salud de Selena”, ha declarado la directiva según recogen medios como The Hollywood Reporter.

“Lo hemos hablado con su equipo y haremos una donación a su organización, Selena Gomez Fund for Lupus Research”, concluían.