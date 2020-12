Cultura.- Arriba a les llibreries 'Benilluna', la novel·la pòstuma de Carme Miquel

Així, l'obra, que segueix el deixant de les grans novel·les de Carme Miquel, com per exemple 'Aigua en cistella', acosta una història personal i íntima amb reflexions sobre temes que tenen com rerefons el peronisme o la dictadura de Videla.

El llibre -disponible tant en paper com en format digital- narra la història de Rosanna, a qui la seua àvia, abans de morir, deixa unes memòries en les quals revela el seu secret millor guardat: quan va deixar Benilluna, es va casar amb el seu marit argentí i va emigrar a Amèrica, ja estava embarassada del seu primer amor, de qui no diu el nom.

Per açò, Rosanna torna a Benilluna, on es retrobarà amb els seus orígens i des d'on reconstruirà la trajectòria vital de la iaia, marcada pel teló de fons de l'ascensió del peronisme i de la irrupció, després, de la terrible dictadura de Videla. I, sobretot, reconeixerà la valentia d'una dona que va haver de madurar per força i que va poder fer front a les traves per a salvaguardar el benestar propi i el dels fills.

Carme Miquel (la Nucia, 1945-València, 2019) va ser docent i escriptora. És l'autora dels primers llibres de text per a l'ensenyament del valencià: Milotxa, Vola, Topi!, Parotet i Sucret.

PREMIS

Al llarg de la seua vida va ser guardonada amb diversos premis, com el de Novel·la Ciutat d'Alzira per 'Aigua en cistella' (Bromera, 1998) -que continua reeditant-se-, o el de la Crítica dels Escriptors Valencians, en reconeixement a la seua trajectòria (2016).

Entre els seus títols destaquen 'Un estiu a la Marina Alta', 'Uns papers en una capsa', 'La mel i la fel', 'A cau d'orella', 'Murmuris i crits', 'L'amenaça dels grues', 'La tortuga Caterina' i la colecció 'Els contes de Marc'.