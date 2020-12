El TSJCV condemna l'agressió a la jutgessa de Segòvia i exigeix mesures efectives per a garantir la seguretat en jutjats

"Davant fets d'aquestes característiques cal insistir en la necessitat que es dote a les seus judicials de mesures efectives per a garantir la seguretat de totes les persones que integren l'Administració de Justícia", ha assenyalat el ple de l'alt tribunal valencià.

Els jutges valencians han celebrat a les 12.30 hores d'aquest dimecres concentracions davant les seus judicials per a condemnar l'agressió patida per la jutgessa. En el cas de València, s'ha celebrat a les portes de la Ciutat de la Justícia, presidida per la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva; a Castelló, també en la Ciutat de la Justícia i a Alacant davant l'Audiència Provincial.

La jutgessa de Santa María la Real de Nieva va ser agredida per un home que va utilitzar un tornavís en els voltants de les instal·lacions que alberguen el jutjat. La jutgessa va ser atesa en primer lloc per un metge del centre de salut de la localitat però després va ser traslladada a l'Hospital de Segòvia, on es troba ingressada en la UCI.