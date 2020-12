La producció de residus a l’àrea metropolitana de València creix al novembre després de 8 mesos de caigudes

La ciutat de València i la seua àrea metropolitana han generat durant el mes de novembre 1.820,50 tones més de residus que durant en el mateix mes de l’any passat, segons les dades de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE). Aquesta quantitat correspon als residus que es recullen als contenidors de resta (gris) i d’orgànica (marró), ja que els residus reciclables depositats als contenidors groc, blau i verd no són gestionats per l’EMTRE.

L’increment de més de 1.800 tones durant el novembre trenca una tendència que va començar al mes de març, amb l’inici del confinament provocat per la pandèmia de la COVID-19. A més, novembre és tradicionalment un mes de baixades i enguany s’han registrat valors superiors, fins i tot, als dels anys 2017 i 2019. Tot i això, el balanç global d’aquests 11 mesos continua sent negatiu, amb un descens global a l’àrea metropolitana de 22.465,65 tones, un 4,15% menys que durant el mateix període de l’any passat. Va ser a l’abril i maig quan es van registrar les caigudes més importants, amb un descens de més de 6.500 i de 4.900 tones, respectivament.

Per al president de l’EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, “aquestes dades mostren una recuperació econòmica a l’àrea metropolitana de València. Malauradament la producció de residus continua sent un indicador de l’activitat econòmica ja que en gran part la nostra economia és lineal. Des de l’EMTRE i altres institucions volem promoure un canvi de model a una economia circular, on s’usen poques matèries primeres i tot torne al sistema en forma de reutilització o de reciclatge, però ara per ara aquest canvi de model encara no s’ha produït, si bé ja hem començat, com demostra l’experiència de venda de compost a camps de l’Horta fet a l’EMTRE a partir de la matèria orgànica que produïm els veïns i veïnes de l’àrea metropolitana.”

Caiguda mínima a la ciutat de València

La ciutat de València és un dels quatre municipis de l’àrea de l’EMTRE on s’ha continuat registrant un descens en la producció de residus, si bé la caiguda és mínima, d’un 1,10% que representa 257,14 tones menys. També han arreplegat menys residus a Alaquàs, Albal i Quart de Poblet, amb caigudes d’entre el 6% i el 10% i 173,02 tones en total.

Torrent, el municipi que més puja

Entre els municipis on més s’ha incrementat la recollida de residus, cal destacar Torrent, on s’han arreplegat durant el novembre 484,12 tones més que al mateix més de l’any passat, una pujada del 18,77%. També es registren increments importants a municipis com Paterna, amb 189,74 tones i un 7,84% més, i a Moncada, que puja un 7,31% amb un augment de 102,21 tones de residus. A Silla, s’han arreplegat 53,54 tones més, un 19,06% més. I la generació de residus creix a Mislata en 32,60 tones, un 9,46% més.