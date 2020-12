Pleno.- Tudanca ve mucha propaganda y muy poquitos hechos en la Junta y advierte a Mañueco de que "ya no cuela"

"Quizás sea el complejo del que sabe que perdió las elecciones", ha ironizado Tudanca que ha recordado a Mañueco que no necesitaba hacer esta propaganda cuando ha contado con el mayor apoyo por parte de toda la oposición que ha habido en el país, un capital que, según ha lamentado, también ha dilapidado de forma tan rápida.

"Para mentir hace falta mucha memoria y ustedes dicen tantas mentiras que no hay cabeza humana que sea capaz de recordarlas todas", ha sentenciado el socialista.

Tudanca ha lamentado también la falta de rumbo y de dirección por parte de la Junta para proteger la salud y la vida de los castellanoleoneses y ha afeado a Fernández Mañueco que no sea él quien toma las decisiones sino "el señor Casado y el señor Igea", a lo que ha añadido que además son "erráticas e incomprensibles" y que se hacen sin contar con nadie y sin contar con los sectores afectados, "más bien en su contra".

En este punto, ha criticado principalmente al presidente de la Junta por haber asegurado que ha acordado las restricciones de cierre de la hostelería cuando sigue sin reunirse sin sus representantes ni con los sanitarios. "¿A qué espera?, ¿pero a qué espera?", se ha preguntado de forma reiterada para afear también los cambios de estrategia de la Junta a lo largo de la pandemia del coronavirus o que no haya pagado todas las ayudas comprometidas para los ERTE de las que se quedarán fuera 36.000 personas.

"Miente, se ríe y conspira contra los empleados públicos", ha espetado el líder regional del PSOE en alusión a un comunicado de los sanitarios y ha advertido a Fernández Mañueco de que los ciudadanos de Castilla y León no se merecen un presidente que les mienta cuando la comunidad registra, ha relatado a modo de ejemplo, el mayor número de fallecidos en las residencias.

"Así de duro y así de cierto", ha continuado Tudanca convencido de que tiene que haber "alguna razón" para que Castilla y León registre estos malos resultados, a no ser que sea fruto de una "plaga bíblica" como la despoblación, ha ironizado.

"Algo deberán estar haciendo ustedes mal", ha sentenciado Tudanca en referencia a un sistema sanitario "débil y agotado" y con unos profesionales "al límite" a los que se ha impuesto ahora un decreto para quitarles sus derechos, a lo que ha sumado las "mentiras" de la Junta sobre los rastreadores o la gestión de una campaña de la gripe "plagada de desastres" mientras que Fernández Mañueco se ha reafirmado en que ha sido una campaña "de éxito".

En su respuesta al socialista, el presidente de la Junta ha asumido también que tenía que haber explicado mejor el decreto sobre la reorganización de la sanidad pero ha retado a la oposición a poner ejemplos de a quién se le han recortado derechos. "Voy a hablar con los sindicatos sanitarios de la mano de la consejera y vamos a expresar nuestra voluntad de impulsar la negociación y de llegar a un acuerdo con ellos para llegar a esas condiciones previa compensación", se ha comprometido en concreto.

Luis Tudanca ha lamentado también la falta de autocrítica de la Junta en su gestión mientras se dedica a culpar al Gobierno de España, del que Castilla y León ha recibido 1.000 millones de euros, a lo que el presidente ha respondido que él no critica sino que describe la situación.

En su primer turno de palabra tras escuchar la intervención a petición propia del presidente de la Junta para informar sobre la gestión de la pandemia, Tudanca ha reivindicado la virtud de la "empatía" en el ejercicio de la política para hacer frente al "sufrimiento, el miedo y la angustia" de los ciudadanos.

"Hay que ser capaces de ponerse en la piel del otro", ha pedido el socialista en un llamamiento a hacer algo "tan fácil y tan difícil" como adoptar todas las decisiones pensando siempre en el bien común, ante lo que ha reivindicado el trabajo de todas las administraciones y la labor de todos los profesionales que se están jugando la vida y de aquellos que están intentando mantener la actividad y la economía.

"Nosotros no buscamos la simpatía", ha respondido por su parte Fernández Mañueco en su réplica en la que ha reivindicado que la Junta ha tomado en todo momento "las decisiones más adecuadas" para salvar vidas y para evitar el colapso del sistema con el menor daño posible, para insistir en que se ha conseguido doblegar la curva.

Mañueco ha acusado a Tudanca de estar haciendo un uso partidista de la sanidad y de callar cuando había un mando único del Estado "en un ejemplo claro de partidismo sin límites" mientras "vocifera" cuando son otros -las comunidades autónomas- las que han tenido que dar un paso al frente.

"No es ni sensato ni valiente", ha sentenciado el presidente que ha afeado las referencias del socialista a los fallecidos por la pandemia. "No me parece decente ni moral", ha espetado el presidente al líder del PSOE al que ha acusado de "buscar excusas bajo las piedras" para no volver a suscribir un pacto de Comunidad "porque le repele pactar".