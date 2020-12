Bad Bunny es el más escuchado en Spotify a nivel mundial y Omar Montes y Aitana lideran en España

Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado en Spotify durante el año 2020, con más de 8.000 millones de reproducciones, casi la mitad de ellas procedentes de su último álbum YHLQMDLG, que también ha sido el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

El puertorriqueño, que acaba de publicar su tercer trabajo en lo que va de año bajo el título El último tour del mundo, cierra así una temporada de éxitos en la que ha recibido nominaciones a los Latin Grammy y los Grammy, fue portada de la emblemática revista Rolling Stone y actuó en la Super Bowl junto a Shakira y Jennifer Lopez.

De los veinte artistas más escuchado en la plataforma de streaming líder, cinco son latinos: J Balvin fue el tercer artista con más reproducciones del año, con Anuel AA en el número catorce, Ozuna en el dieciséis y Daddy Yankee en la posición número 20.

'YHLQMDLG', supera en escuchas a The Weeknd y Dua Lipa

El disco que Bad Bunny lanzó esta primavera con aplauso de la crítica y una nominación al álbum del año en los Latin Grammy también fue respaldado por el público global. YHLQMDLG fue el álbum más reproducido a nivel mundial, con más de 3.300 millones de reproducciones, seguido de After Hours, de The Weeknd y Hollywood's Bleeding, de Post Malone.

La lista de los cinco primeros puestos finalizó con Fine Line, de Harry Styles y Future Nostalgia, de Dua Lipa. En canciones, sin embargo, se mantuvo el predominio anglosajón: Blinding Lights, de The Weeknd, con casi 1.600 millones de reproducciones fue el tema más escuchado.

En segundo y tercer lugar, respectivamente, quedaron Dance Monkey, de Tones And I's y The Box, de Roddy Rich. La cuarta canción más reproducida fue Roses-Imanbek Remix de Imanbek y SAINt JHN, seguida por Don't Start Now, de Dua Lipa.

Por su parte, las artistas más escuchadas fueron Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey. Los artistas masculinos quedaron en este orden: Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd.

El 'podcast' de Michelle Obama se cuela entre lo más escuchado

De los datos facilitados por Spotify destaca que el "podcast" estrenado hace unos meses por la exprimera dama de EE.UU., Michelle Obama, es el cuarto programa más escuchado en todo el mundo, por detrás del informativo diario de The New York Times, las charlas TED y el formato humorístico del comediante Joe Rogan.

En España, Omar Montes y Aitana se coronan como los más escuchados

En el plano español, Omar Montes se ha colocado a la cabeza como el artista más escuchado durante el 2020 en la plataforma de streaming gracias a éxitos como Alocao, una colaboración con Bad Gyal. En cuanto a las artistas femeninas, Aitana se encumbra como la mas escuchada.

El cantante madrileño Omar Montes, cuya música mezcla el flamenco con los sonidos urbanos, ha tenido un año imparable en la plataforma gracias, en parte, a haber sido incluido en la lista Flamenco + Flow, una de las más populares. A pesar de ello, el de Carabanchel no ha conseguido colarse entre los más escuchados a nivel mundial.

En cuanto a Aitana, la cantante catalana se ha convertido en la artista española más escuchada en la plataforma, un puesto que no abandona desde el año 2018 cuando logró ser la única mujer en la lista de los diez artistas más escuchados en Spotify en España.

Durante 2020, Aitana ha alcanzado más de ocho millones de oyentes mensuales con éxito como Si tú la quieres, junto a David Bisbal, que en una semana en la plataforma logró más de un millón de reproducciones.

Además, la de Operación Triunfo 2017 se coloca en el segundo puesto de las artistas más escuchadas de España, que combina a artistas nacionales e internacionales, solo superada por Karol G., que lidera con el éxito Tusa la lista de canciones más escuchadas en España en 2020.

Esta lista de canciones más escuchadas se completa con temas como Se iluminaba, de Fred de Palma y Ana Mena, La Jeepeta - Remix, de Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka, Caramelo, de Ozuna, y La curiosidad de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers.

La sorpresa de 2020 viene, sobre todo, de artistas de estilo urbano, como el malagueño Chema Rivas que ha supuesto toda una revelación en Spotify por su tema Mil tequilas, influenciado por la música urbana latina y que se ha hecho con el disco de platino.

En lo que respecta a los podcast más escuchados en España destaca Nadie Sabe Nada, conducido por Andreu Buenafuente y Berto Romero, seguido de Entiende tu mentey Meditada, ambos de psicología y bienestar y, en cuarto lugar, el programa de humor La vida moderna, de David Broncano.