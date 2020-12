Broncano: "Si Almodóvar quiere una bolsa de Mercadona llena de droga para venir a 'La Resistencia', se la ofrecemos"

Este lunes, La Resistencia recibió la primera visita al programa de Movistar de Rossy de Palma, que presentó su nueva obra de teatro, Resilienza d'amore: "Están todas las entradas vendidas y en ella canto canciones tristes, hago poesía y mezclo el dadaísmo y el surrealismo", afirmó la artista.

El presentador le comentó a su invitada que Pedro Almodóvar nunca había ido a verles: "Creo que siempre que le hemos invitado ha ido a Late Motiv, está feo, pudiendo venir aquí...", afirmó.

"A mí tampoco me habíais invitado nunca", le contestó Rossy de Palma. Broncano, nervioso admitió que este lunes sí, pero aclaró que "no ha sido porque tú hayas dicho que 'quiero que venga Rossy', no... aunque... tampoco es porque yo quisiera venir", añadió entre risas.

"Si queremos que venga Almodóvar: ¿Qué le gusta a él mucho? ¿Qué le ofrecemos? ¿Unos Miguelitos de La Roda le gustarán?", señaló Broncano. De Palma le contestó que "me informo. Le voy a preguntar con qué le podéis sobornar", pero el presentador siguió insistiendo.

"¿Un porrón de vino y queso? ¿Una maqueta de un Fórmula 1? ¿Un perro? ¿Un lince disecado?", continuó dando opciones Broncano, algo que sorprendió a su invitada: "Tenéis muchos recursos, de ahí a que sean interesantes...".

El presentador sorprendió a su invitada cuando afirmó que "aquí podemos conseguir lo que quiera, droga también", a lo que ella le contestó que "eso se quedó en los 80". Pero Broncano insistió: "Si Pedro quiere una bolsa de Mercadona llena de droga, se la ofrecemos, te lo digo en serio".

La confesión de Broncano a Rossy de Palma

La intérprete dejó hablar poco Broncano y admitió que "puedo ser la invitada que más ha hablado" y en un momento de la entrevista, el presentador la retó a escanciar sidra.

La actriz no tuvo ningún problema, cogió el vaso, la botella y se preparó, aunque antes de hacerlo se preocupó por los espectadores de la primera fila del público: "Estos pobres... ¿No ponemos nada?".

"Buena pose", exclamó el presentador mientras la invitada le servía la sidra a Broncano. Al darle el vaso, De Palma le dijo que "para dentro entero que es un culín", pero el conductor del programa se negó a tomárselo.

Y argumentó que "no bebo alcohol", pero el público y la intérprete le animaron a que la probara: "¡Dale hombre!". Broncano simuló beberla mientras la dejaba caer al suelo sin acercarse el vaso a la boca.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Se me ha caído un mito... los asturianos te matan", señaló la invitada mientras el presentador se disculpaba entre risas: "Perdón, se me ha caído". De Palma quiso saber el motivo de hacer eso.

Broncano señaló que "no bebo alcohol, no lo he probado en mi vida". Eso sí, luego se atrevió a escanciar sidra desde el primer piso del teatro mientras el público de las butacas del teatro se cubría con paraguas.