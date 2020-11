La manicura 'milky' con efecto 'lifting' que es capaz de rejuvenecer nuestras manos

En el mundo de la cosmética siempre hemos escuchado el término lifting referido al rostro o al cuello en cremas, lociones, sérums e incluso operaciones estéticas. Sin embargo, lo que no sabíamos es que también podemos crear un efecto lifting en nuestras manos.

Además de nuestra cara, escote y cuello, las manos también muestran el paso del tiempo, pero desgraciadamente son también las más olvidadas a la hora de cuidarlas y añadirlas a nuestras rutinas antiedad.

Aunque recurrimos a cremas para suavizar y estilizar nuestro rostro, los esmaltes de uñas también pueden ser nuestros aliados en la búsqueda del rejuvenecimiento. Por suerte, esta temporada se llevan y mucho los conocidos como esmaltes con efecto lifting, que alargan y afinan nuestros dedos.

Este tipo de manicuras, denominadas milky, se consiguen aplicando en las uñas tonos claros como el beige, rosa, crema, nude y, por supuesto, el blanco. Estos colores hacen que nuestras manos se vean más largas y finas, sin que exista ningún ingrediente que provoque un efecto lifting.

Otro añadido es que hace que también veamos a los dedos y uñas mucho más suaves y limpios, por lo que no es de extrañar queVictoria Beckham o Tamara Falcó hayan recurrido a este tipo de manicura.

Aunque los colores de esta época sean los borgoña, burdeos o negros, los colores claros se acaban imponiendo para dar sensación de paz, serenidad y de paso, dejarnos las manos más bonitas.

Sin embargo, para que el efecto lifting surta efecto no solo vale con llevar colores claros en las uñas, también tenemos que eliminar las cutículas, los padrastros, las pielecitas muertas y tener simétricas nuestras uñas.

Con esto conseguiremos una manicura muy elegante, que no pasa de moda, tendencia de la temporada, que no cansa, que estiliza nuestras manos y que no cansa a la vista. ¿Acaso necesitamos que nos convenzan más para amarla?

No solo podemos llevar un color liso, si eso nos parece un poco básico y soso podemos aderezarlo con algún dibujo, aplique, degradados o diseños en colores claros como el mármol o la manicura kintsugi.