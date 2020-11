CSIF alerta del risc per als treballadors de la base SAMU d'Ontinyent de compartir una estada de 20 metres

Per aquest motiu, ha presentat un escrit davant el Comité de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Salut València-Hospital General -on se situa la direcció provincial del Servici d'Emergències Sanitàries- de Conselleria de Sanitat en el qual insta a "adoptar les mesures necessàries" per a preservar la salut dels empleats.

La central sindical explica, en el document presentat, que els treballadors del Servici d'Assistència Mèdica Urgent (SAMU) a Ontinyent "continuen en la base antiga, la qual incompleix la normativa del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen la disposició mínima de seguretat i salut en els llocs de treball".

Referent a açò indica que consta "d'una habitació, en la tercera planta de l'hospital, d'uns 20 metres, sense murs de separació".

CSIF continua relatant que la situació s'agreuja en l'actual conjuntura de pandèmia, ja que "donada la proximitat entre els treballadors per la falta d'espai, si algun membre de l'equip fora portador possible positiu asimptomàtic, podria actuar com a font de propagació i en tal cas la transmissió podria ser inevitable".