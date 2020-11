Rosanna Zanetti responde a las críticas por no mostrar el rostro de sus hijos: "¿Te afecta si se ve o no?"

Un mes después del nacimiento de Bianca, la segunda hija en común de David Bisbal y Rosanna Zanetti, la pareja aún no ha mostrado ninguna imagen de la pequeña.

Como hicieron con su primer hijo, la pareja anunció que todo había salido bien a través de las redes sociales y, poco después, abandonaron el hospital con el bebe en brazos dispuestos a comenzar una nueva etapa como familia numerosa.

La venezolana ha pasado algunas semanas alejada de las redes sociales y, ahora, ha vuelto para mostrar lo mucho que ha crecido su hija en su primer mes de vida. Sin embargo, no esperaba la polémica que se ha generado.

"Yo creo que se parece más a David, pero no lo tengo tan claro como cuando nació Matteo", comentaba la modelo respondiendo a algunas preguntas de sus fans sobre el físico de la pequeña. "Nació con el cabello más oscuro que Matteo y sí, es larga, desde que estaba en la barriga me lo decía el doctor", ha contado en sus redes sociales.

Sin embargo, algunos seguidores han querido ir más allá y saber "cuál es el problema de que se vea la cara de los niños", ya que la pareja decidió que no mostrarían el rostro de los menores públicamente. Una medida que les ha llevado a los juzgados con Elena Tablada, madre de Ella Bisbal, primera hija del artista, y que impide que la diseñadora pueda mostrar el rostro de su hija en las redes sociales.

"No entiendo por qué se agobian con este tema y con las vidas ajenas, ¿te afecta si se ve o no? ¿Afecta a tu vida?", contestaba tajante Zanetti. "El embarazo es mi cuerpo y mi proceso como mujer, dando vida. No tiene nada que ver. No entiendo por qué tanta gente tan afectada/atacada/indignada con este tema. No sabía que afectaba tanto a sus vida mis decisiones", añadía.

La polémica ha ido más allá y Rosanna Zanetti ha explicado por qué solo muestran a medias a sus hijos: "Quizá en ese 'medio mostrar' está el equilibrio para mi. El equilibrio de compartir lo orgullosa y enamorada que estoy de mi familia sin quitarle a mis hijos su derecho a la intimidad y de decidir en un futuro si quieren ser rostros conocidos o tener vida privada".

Los comentarios de la modelo han estado precedidos de varias críticas, aunque la mujer se muestra muy segura con su decisión: "Yo no tengo que hacer las cosas como los demás o como la mayoría, así como nadie tiene que hacer las cosas igual que yo".