Leticia Sabater se acuesta con Papa Noel y los Reyes Magos en su último villancico

Después de El polvorrón y Trínchame el pavo, Leticia Sabater ha querido endulzar las Navidades de 2020 con Papa Noel, You're the Only One, su última canción navideña.

Para la ocasión, y como es habitual en ella, ha preparado un videoclip que no ha dejado indiferente a nadie. La canción, discotequera para animar esta época del año tan señalada y darle un poco de alegría a este final de año, está dedicada a Papa Noel. Y casi de forma literal, porque él es quien protagoniza el esperado clip del tema.

Junto a él, la veterana artista protagoniza varias escenas sexuales mostrando incluso a Santa Claus con una erección.

No es el único, ya que la ganadora de La casa fuerte 1 se atreve a meterse en la cama nada menos que con los tres Reyes Magos.

Sus seguidores han reaccionado eufóricos al nuevo tema y vídeo asegurando que ha vuelto a estar a la altura, aunque, eso sí, muchos aseguran que no está a la altura de las anteriores canciones.