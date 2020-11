Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego entierran el hacha de guerra: "Lo que me falta es llamar a tu madre"

Tras casi dos meses, el esperado reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego, hija mayor de María Teresa Campos, se ha producido, por fin, en el plató de Viva la vida.

Todo comenzó cuando Jorge Javier confesó su gran decepción con María Teresa Campos y sus hijas, Carmen y Terelu. Fue a primeros de octubre cuando la matriarca de las Campos acudió a Sálvame Deluxe, donde la entrevista con Jorge Javier no terminó como se esperaba.

Sin embargo, a medida que pasaron los días, las aguas volvieron a su cauce y se templaron un poco los ánimos. Jorge Javier terminó confesando que, en algún momento, le gustaría tener un acercamiento con las Campos.

Ha sido en el programa Viva la vida, presentado por Sandra Barneda en sustitución de Emma García, donde Jorge Javier ha aparecido para hablar de la nueva gala de La casa fuerte. En el plató se encontraba Carmen Borrego, quien tras haberse marchado el presentador, no ha dudado en salir tras él.

"No me da ningún miedo, pero habría que hacerlo con más parafernalia. Yo quería haceros sufrir por lo mal que os portasteis. Que yo todo esto te lo estoy diciendo de broma porque ya no me acuerdo de nada", confesaba el catalán. "Lo que me falta es llamar a tu madre. Antes de las navidades la voy a llamar, que tengo que hablar con ella. Nos ha venido bien un periodo de reposo", terminó.

Carmen Borrego, también con la intención de arreglar las cosas, ha invitado al presentador a cumplir con lo prometido y, al despedirse de él, le ha dicho: "Te quiero".

Jorge Javier confesó su deseo de recuperar su antigua relación con María Teresa y sus hijas, a pesar del enfado que protagonizaron en octubre. "El cariño que he tenido por ella no se me ha ido en ningún momento. Nos dieron unas semanas de gloria... ¡Maravillosas! Venga Campos, venga Campos... y las audiencias se disparaban", ha explicado el presentador entre risas.