PP niega merma de servicios en el Hospital Alto Guadalquivir y valora el esfuerzo de sus profesionales

En un comunicado, el dirigente popular ha indicado que es "muy triste ver cómo los alcaldes socialistas de la comarca le siguen el juego a su partido y anteponen esos intereses lanzando burdas mentiras". En tal sentido, ha reseñado que desde la Consejería se mantiene una "apuesta decidida por la sanidad pública en Jaén y no hay ni habrá ninguna reducción de profesionales en el Alto Guadalquivir".

Es más, afirma que en los últimos años la plantilla del Hospital Alto Guadalquivir ha crecido en un 23 por ciento y en especial, se ha incrementado el número de facultativos. "La apuesta de la Junta es clara", ha dicho a este respecto. Además, existen acuerdos de gestión compartida con los hospitales de referencia para que el Alto Guadalquivir cuente con sus profesionales en los casos en los que los necesita.

El diputado autonómico ha afirmado que "efectivamente se han podido producir traslados motivados porque el nuevo gobierno ha desatascado los procedimientos de cobertura de plazas y traslado que desde hace años tenían paralizados los gobiernos socialistas". Palacios ha indicado que "esta parálisis sí que era un obstáculo que indignaba a los profesionales sanitarios ya que les bloqueaba su carrera profesional". Por este motivo, el popular ha reiterado que no se "produce ninguna merma y que el Alto Guadalquivir sigue ofreciendo las mismas especialidades y la misma dotación de personal".

Del mismo, desde el Partido Popular de Jaén se ha indicado que la Consejería de Salud y Familias está en la actualidad "trabajando y dialogando para conseguir una vieja demanda de los profesionales sanitarios como es la integración". Palacios ha recordado que en la actualidad hay dos tipos de contrataciones en el Sistema Sanitario Público Andaluz, por un lado "quienes tiene su condición estatutaria y pertenece al SAS y, por otro, quienes están en las Agencias con categoría laboral, ambos sistemas han convivido durante muchos años y ahora es el PP quien trabaja para conseguir la integración de ambos regímenes".

El secretario general de los populares ha hecho un llamamiento para que "cuanto antes el diálogo con los representantes del personal sanitario y la administración lleguen a un acuerdo que consiga esa equiparación". Con ese afán, según las palabras de Palacios, "es con el que todos tenemos que trabajar y sobre todo agradeciendo el gran esfuerzo que hacen a diario los sanitarios de todo el Sistema Público Andaluz".

Para finalizar, Palacios ha hecho un llamamiento al PSOE y en especial a los alcaldes socialistas de la comarca de Andújar, a fin de que "por una vez piensen más en sus vecinos y no en los intereses partidistas que les marca Reyes" y les ha invitado a que "dejen de jugar a las mentiras que ya no llegan a ninguna parte y que a veces no se creen ni ellos".